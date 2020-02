Mara Venier ospita Bugo, ma fa una gaffe su Irene Grandi e Sanremo 2020

editato in: da

Mara Venier, i 69 anni della regina della tv (che non molla mai)

Mara Venier è la protagonista di una divertente gaffe a Domenica In su Sanremo 2020 e Irene Grandi. La cantante toscana è stata fra i protagonisti del Festival di Amadeus dove ha portato sul palco una canzone scritta da Vasco Rossi. Il brano Finalmente Io è piaciuto molto al pubblico e ha dimostrato ancora una volta il grande talento di Irene.

Nel corso dell’ultima puntata di Domenica In però Mara si è totalmente dimenticata della sua presenza a Sanremo 2020, nonostante sia stata anche la co-conduttrice dell’ultima serata del Festival. Una gaffe che non è passata inosservata e che ha divertito molto il pubblico.

La conduttrice ha ospitato nello studio di Domenica In, Bugo per parlare della lite con Morgan avvenuta sul palco del Festival di Amadeus. Una discussione che ha portato alla squalifica della coppia, protagonista di un botta e risposta che continua ormai da settimane. Mara ha chiesto al cantante quale canzone avesse apprezzato e lui non ha esitato affermando: “Quella di Irene Grandi mi ha colpito da subito”. A quel punto la Venier si è bloccata, interdetta: “Irene Grandi? Ma non c’era!”.

Subito dopo però è stata corretta dal pubblico e dalla regia. “C’era? Ho sbagliato! Irene Grandi c’era! Ho la febbre!”, ha detto fra le risate. Nel corso di Domenica In, Mara si è lasciata andare anche ad altre esternazioni molto sincere sul Festival di Sanremo 2020. Durante l’intervista a Elettra Lamborghini, la Venier ha affermato di cantare meglio di Myss Keta.

“Se tu cerchi una compagna di una certa età, per fare un duetto – ha detto rivolta alla Lamborghini -, io mi propongo perché canto meglio della tua compagna, con tutta la simpatia… sarà stata l’emozione ragazzi”. Poco dopo è arrivata la risposta della rapper con la maschera che ha condotto anche l’Altro Festival.

“Prova sul campo Mara Venier”, ha scritto su Twitter l’artista, lanciando una sfida alla conduttrice.