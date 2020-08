Mara Venier, Nicola e Gerò Carraro sempre più uniti: la foto su Instagram

editato in: da

Mara Venier e Nicola Carraro: 14 anni di matrimonio in foto

Mara Venier non è solo la regina della domenica di Rai Uno, ma anche e soprattutto una donna amante della famiglia, che avrà accolto sicuramente con gioia la foto che, la mattina di lunedì 3 agosto, suo marito Nicola Carraro ha pubblicato su Instagram.

Il consorte della ‘padrona di casa’ di Domenica In, che sul social sopra ricordato si definisce ‘fan accanito di Mara Venier’, ha regalato ai suoi follower un’istantanea che lo vede assieme al figlio Gerò (Gian Gerolamo), nato dalla relazione con la defunta prima moglie Adonella.

Nella foto, padre e figlio sorridono uno vicino all’altro. Il braccio di Nicola è amorevolmente appoggiato sulla spalla di Gerò e i loro volti raccontano gioia e serenità. “E già, noi siamo ancora qua”: queste le parole scelte da Carraro senior che, parafrasando un celebre brano del rocker di Zocca Vasco Rossi, ha confermato, non certo per la prima volta, che tra lui e il figlio i rapporti sono tornati definitivamente sereni.

A parlare per la prima volta della ritrovata pace tra i due dopo diversi anni di tensioni ci aveva pensato proprio Mara Venier. In occasione di un’intervista rilasciata nel 2018 a Chi, dichiarò che lei e Nicola dopo ‘anni turbolenti’ si erano ritrovati con Gerò – ex di Simona Ventura, futura moglie di Giovanni Terzi – e che per lei il vero regalo di compleanno era stato vederli di nuovo in ottimi rapporti, addirittura migliori di prima.

Sempre durante la confessione al settimanale diretto da Alfonso Signorini, zia Mara affermò che Nicola aveva desiderato il riavvicinamento con Gerò più di ogni altra cosa. Da quelle parole è passato diverso tempo e, oggi come oggi, padre e figlio sono felicissimi assieme e la foto lo dimostra perfettamente!

Un dono fantastico per Mara Venier che, ribadiamo, considera la famiglia la sua vera forza e non manca mai di ricordarlo sia durante i suoi seguitissimi programmi, sia su Instagram. Non a caso, su questo palcoscenico social ha recentemente condiviso una foto con il nipotino, il piccolo Claudietto, definendosi una nonna ‘completamente rinco per lui’.

A contorno di questi momenti speciali c’è un’estate di relax, che la conduttrice veneta, da poco tornata a camminare senza stampelle, sta vivendo in attesa di tornare alla guida di Domenica In per una nuova stagione televisiva.