Mara Venier intervista Renga e fa una gaffe su Ambra Angiolini

Mara Venier intervista Francesco Renga a Domenica In e fa una gaffe su Ambra Angiolini. La domenica di Pasqua è stata molto emozionante per la conduttrice che prima si è commossa per la sorpresa del nipotino Claudio, poi si è lasciata andare ad alcune gaffe molto divertenti con gli ospiti dello show.

Nel corso di Domenica In, Mara ha intervistato tanti vip che hanno raccontato le loro giornate in casa, da Donatella Rettore, che l’ha fatta commuovere, a Rocio Munoz Morales, che ha smentito definitivamente, con le sue parole, la crisi con Raoul Bova. Fra gli interventi più apprezzati c’è stato quello di Francesco Renga durante il quale la Venier ha regalato molti momenti comici. Prima la presentatrice ha svelato di non conoscere il grande chef Iginio Massari. “Gino? Luigi? Ah Iginio… non lo conosco”, ha detto parlando con il cantante, salvo poi rendersi conto della gaffe. “Ho fatto una figuraccia – ha confessato -. Pensavo che fosse un pasticcere che nominandolo gli avrei dato un minuto di visibilità, tu non me lo hai detto”.

Ma non è finita qui perché poco dopo, concludendo l’intervista con l’artista, Mara ha affermato: “Salutami Ambra!”, riferendosi alla Angiolini. In realtà Renga e l’attrice sono separati da diverso tempo ed entrambi sono legati oggi ad altre persone. Ambra è innamorata di Massimiliano Allegri, mentre il cantante è fidanzato con Diana Poloni. La love story fra l’ex stella di Non è la Rai e Francesco è durata dal 2004 al 2015 e ha regalato alla coppia due figli: Jolanda e Leonardo. Un grande amore che si è concluso, ma che ha lasciato un ottimo ricordo, tanto che oggi gli ex sono ancora amici e molto vicini per il bene dei figli.

Con molta probabilità la Venier non era a conoscenza della rottura, nonostante sia avvenuta diversi anni fa, o se n’è dimenticata, in preda alle forti emozioni della puntata di Domenica In. Di certo la sua gaffe ha divertito molto il pubblico, che ha commentato immediatamente sui social, e ha lasciato perplesso Francesco Renga che sul momento non ha detto nulla, ma ha salutato educatamente la presentatrice.