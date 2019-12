Mara Venier su Instagram con il marito: l’abbraccio dopo la paura

editato in: da

Torna il sereno in casa Venier: dopo 15 giorni di ricovero in ospedale per un problema ai polmoni, Nicola Carraro è tornato a casa dalla moglie Mara.

Felice e sorridente lo stesso Nicola ha pubblicato su Instagram lo scatto con la Venier (poi prontamente ripubblicato da Mara), scrivendo:

Eccoci qua, sono tornato dalla mia fantastica moglie dopo 15 giorni di congestione polmonare, la sciarpa del Milan è per totale protesta 0-5 non si può neanche sentire.

Con un pizzico d’ironia l’uomo cerca di sdrammatizzare l’accaduto, facendo intendere un veloce ritorno alla normalità. E come al solito, Nicola non dimentica di esaltare la sua Mara, dimostrando tutto l’amore che prova nei suoi confronti.

Per la conduttrice di Domenica In non saranno stati momenti facili: sotto la foto pubblicata ha scritto:

Quanto mi hai fatto preoccupare marito mio.

Da parte dei fan tantissimi gli auguri di pronta guarigione e di buon Natale, date le imminenti festività. Che la vita della coppia stia tornando alla normale quotidianità lo prova un altro scatto “a tradimento” di Carraro, che ha fotografato la moglie di spalle con una borsa enorme e pacchi alla mano: “Stazione centrale si parte leggermente carichi”.

E alla domanda di un fan sulla destinazione è la stessa Mara a rispondere: “Roma, sicuramente per trascorrere le festività natalizie in famiglia dopo questo spavento, e per un meritato riposo dopo i tanti mesi di lavoro”.

La coppia si mostra sempre innamoratissima negli scatti su Instagram: non mancano dediche, frasi ricolme d’amore, annotazioni romantiche. Sia marito che moglie pubblicano spesso le loro foto, tra sguardi complici, cene, passeggiate, giornate al mare. E ancora i viaggi, i momenti intimi e dolci con i nipotini, le ricette in cucina con gli amici.

Una delle foto più amate dai fan quella in occasione del loro anniversario di nozze, lo scorso giugno: Mara ha ironizzato commentando “Oggi è il nostro anniversario… 13 anni… Ma tu sei a Santo Domingo con Bibì… Ti amo lo stesso amore mio, ti risposerei un milione di volte”. E dopo, ospite del programma Io e te ha ricevuto dal produttore cinematografico una bellissima dichiarazione d’amore, con una proposta di matrimonio in diretta tv.