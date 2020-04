Mara Venier in quarantena, nuova confessione sul marito Nicola Carraro

editato in: da

Mara Venier in versione casalinga su Instagram

Mara Venier confessa di mantenere le distanze col marito Nicola Carraro, durante la quarantena. Nessun cedimento alla passione dunque, e letti separati.

A confessarlo è Zia Mara in un’intervista al settimanale Nuovo. Ma il distanziamento non è certo dovuto a un momento di crisi coniugale. La Venier e Carraro, infatti, non solo sono la coppia formidabile e innamoratissima, ma sono una squadra vincente. E ogni volta che raccontano scene della loro vita privata, mandano in visibilio i fan.

Dopo la foto a tradimento, pubblicata da Carraro, che ritraeva la presentatrice mentre stendeva le lenzuola, ora tocca a Zia Mara svelare cosa succede dietro le mura domestiche.

La conduttrice è impegnata con la diretta di Domenica In, nonostante il coronavirus. Così racconta questa esperienza: “Uso tutte le precauzioni: guanti, mascherina e rispetto la distanza tra le persone. Nello studio televisivo siamo in pochi e io mi sono adattata alla situazione: mi trucco e mi pettino da sola“.

Ma le precauzioni non finiscono qui. Infatti, quando torna a casa: “Fuori dalla porta, mi spoglio completamente e, in mutandine e reggiseno, corro in bagno per farmi la doccia. Poi infilo gli abiti in lavatrice e quindi, finalmente, rivedo il mio Nicola, rimanendo sempre a un metro di distanza da lui“.

E se Nicola vuole farle le coccole? Niente da fare: “Io lo freno e non dormo con lui. Per fare certe cose bisogna aspettare tempi migliori: saremmo due incoscienti se ci comportassimo diversamente”. Piuttosto questo, afferma Zia Mara, è il tempo delle preghiere: “Infatti, la sera, nella quiete della mia stanza, recito il rosario e talvolta mi addormento con la corona tra le mani”.

Anche se lei sa come far contento suo marito… Ogni sera infatti prepara una cenetta coi fiocchi, da far invidia ai migliori chef.