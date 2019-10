Mara Venier gela Emanuele Filiberto: “Mai chiesto di fare l’inviato”

editato in: da

Mara Venier gela Emanuele Filiberto e lui risponde a tono sui social. La regina di Domenica In e il concorrente di Amici Celebrities sono i protagonisti di un particolare botta e risposta andato in scena in questi giorni. Tutto è partito da un’indiscrezione del settimanale Chi secondo cui il principe di Savoia avrebbe rifiutato il ruolo di inviato proposto dalla Venier per prendere parte al talent di Maria De Filippi.

Mara ha replicato al gossip con un video pubblicato nelle Stories di Instagram. “Mai chiesto ad Emanuele Filiberto di fare l’inviato a Domenica In! – ha detto la conduttrice -. Il ragazzo l’ha sognato!”. Poco dopo è arrivata la decisa replica di Emanuele Filiberto che ha voluto mettere le cose in chiaro. Il principe ha spiegato di non aver mai rilasciato dichiarazioni alla stampa per parlare di Domenica In.

“Cara Mara – ha scritto -, mi spiace tu possa scrivere cose così. ‘Il ragazzo’ non ha mai parlato alla stampa di questo perché non ne è a conoscenza. Mi conosci da tempo e sai che sono una persona educata. Non ho certamente bisogno di farmi pubblicità in questo modo. Prima di rispondere, è sempre meglio informarsi… Un abbraccio e spero a presto”.

Mentre il successo di Domenica In continua, fra baci inaspettati e ospiti importanti, Emanuele Filiberto si appresta ad affrontare la semifinale di Amici Celebrities. Il concorrente del reality in questi giorni è finito al centro di alcune polemiche ed è stato difeso da Francesca Manzini, eliminata dallo show nell’ultima puntata.

“Avevo perso il piacere di fare televisione ed ammetto che ero in dubbio fino all’ultimo se accettare questa proposta – ha spiegato lui su Instagram parlando di Amici Celebrities -. Ho sempre giocato a fare la tv e non mi sono mai preso sul serio anche se mi sono sempre impegnato al 100% in ogni cosa che ho fatto. Ho sempre avuto rispetto ed ammirazione per gli artisti veri per questo sorrido quando mi fanno le critiche come se fossi un artista”.

“Io sono una persona che ama mettersi in gioco provando a fare cose nuove e stimolanti – ha chiarito Filiberto -. Grazie ad Amici Celebrities ho riassaporato quel piacere che avevo perso nel fare televisione con le motivazioni giuste. Grazie a tutte le persone che rendono questo programma una vera scuola di vita”.