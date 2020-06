Mara Venier dopo la caduta, su Instagram foto in vestaglia col tutore

editato in: da

Mara Venier in versione casalinga su Instagram

Mara Venier condivide sul profilo Instagram una foto che la ritrae col tutore. La presentatrice si è rotta il piede, frattura del cuboide per la precisione, lo scorso 31 maggio. Per lei ora è cominciata “la fase 2”.

A scriverlo è proprio Zia Mara su Instagram: “Fase due “tutore”😱😱😱😱ancora due settimane senza appoggiare il piede…poi si vedrà …..grazie @dottorgiovannidigiacomo @concordiahospital ….. #cuboide”. Per due settimane dunque non potrà ancora appoggiare il piede a terra, giusto il tempo per portare a termine la stagione più strana di Domenica In.

Intanto, prima di andare in diretta, la Venier cerca di riposarsi a casa, come testimonia lo scatto condiviso. La presentatrice siede in poltrona con addosso una vestaglia rossa, mentre sorseggia del tè o del caffè. Il viso è un po’ stanco, a dir la verità, ma nulla le cancella il sorriso. Mentre il piedone avvolto dal tutore è appoggiato al letto.

Suo marito Nicola Carraro, che l’assiste a casa, replica al messaggio: “Il cuboide è una merd….accia”. E per tutta risposta c’è chi gli scrive: “@provo2000 ma lei è una donna che non teme nulla….forte coraggiosa e piena di vita…il cuboide gli fa un baffo. È amata tanto da tutti e tornerà in splendida forma…un abbraccio affettuoso alla Zia e a lei, sig. Nicola.❤️”.

In effetti, né il gesso né la sedia a rotelle sono riusciti a fermare la Venier che protette un finale col botto per la sua Domenica In che dovrebbe trasferirsi a Rimini. Almeno questo sarebbe il progetto, come ha rivelato in una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

Intanto su Instagram i messaggi di sostegno e affetto arrivano a pioggia. “L ‘apprezzo molto mi piace moltissimo il suo essere una persona con una grande sensibilità ,serietà e potrei aggiungere tanto altro la seguo sempre e in questo triste periodo ci ha tenuto compagnia come se fossimo in famiglia ci ha fatto ridere e piangere ed ora ha dato un’altro grande esempio …. quindi la volevo ringraziare è virtualmente abbracciare e augurarle Buona guarigione”. E ancora: “Mara inutile nasconderlo… lo sappiamo tutti che in realtá sei IRON MAN. (Esigo foto con l’armatura completa)”.

Sandra Milo (leggi la nostra intervista), Alberto Matano, Paola Turci, tra gli amici vip, sono tutti vicino a lei.