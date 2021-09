Mara Venier, dopo l’esordio di Domenica In torna da Nicola Carraro

editato in: da

Mara Venier, 70 anni di amori e carriera

Mara Venier ha dato il via ad una nuova edizione di Domenica In con una puntata strepitosa, ricca di ospiti amatissimi dal pubblico e di momenti divertenti. L’esordio si è dunque rivelato un vero successo, ma non appena le luci dei riflettori si sono spente la conduttrice è corsa sul primo treno per tornare da suo marito.

Zia Mara ci ha regalato un primo appuntamento fantastico, accogliendo in studio grandi nomi dello spettacolo come Loretta Goggi, Mamhood e Paola Cortellesi. Si è così aperto il sipario sulla nuova stagione di Domenica In, forse l’ultima per la Venier – o forse no, lei stessa sembra non avere ancora le idee chiare. Quel che è certo è che la conduttrice non ha alcuna intenzione di mettere da parte la sua vita privata per dedicarsi ancora alla carriera. Tanto che, appena finita la puntata d’esordio, non ha perso tempo ed è partita alla volta di Milano.

Sebbene lei e Nicola Carraro abbiano uno splendido attico in centro a Roma, da cui si gode di una vista mozzafiato, attualmente il marito si trova nel capoluogo lombardo. E Mara non ha voluto lasciarlo solo in quello che è stato, per loro, un giorno davvero speciale. Proprio domenica 19 settembre, data in cui ha avuto il via lo show della Venier, si è infatti celebrato l’anniversario del loro primo incontro. Tra le sue storie di Instagram, la conduttrice ha condiviso tutta la sua gioia per la serata che, di lì a poco, l’avrebbe attesa.

“Eccomi qua, dopo Domenica In, in treno. Tra poco arrivo dall’amore mio” – ha esclamato zia Mara, che non ha esitato a mettersi in viaggio non appena conclusa la puntata. Per festeggiare il suo anniversario con Nicola, ha inoltre pubblicato sui social una bellissima foto che la ritrae, sorridente, accanto all’uomo della sua vita. “Il 19 settembre del 2000 ci siamo incontrati per la prima volta, amore mio. Sono passati 21 anni ed io ti amo sempre di più. Sei tutto per me: amore, amicizia, stima, il mio punto fermo, il mio equilibrio. Insomma, sei tutto quello che ho sempre cercato. Una vera ‘botta di c*lo’ averti incontrato quel 19 settembre di tanti anni fa” – è la dolcissima dedica che Mara Venier ha voluto condividere con i suoi fan.

Lei e suo marito Nicola si sono innamorati tanto tempo fa, e il 28 giugno 2006 sono convolati a nozze. Proprio nei mesi scorsi hanno dunque festeggiato il loro 15esimo anniversario di matrimonio, un traguardo che hanno voluto celebrare in compagnia dei loro affetti più cari. E per l’occasione il produttore ha omaggiato sua moglie di ben 101 rose rosse, un delizioso regalo che ha conquistato (ancora una volta!) la Venier.