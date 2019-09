Mara Venier, novità di Domenica In (e frecciatina alla D’Urso)

editato in: da

Mara Venier si prepara a una nuova stagione di Domenica In puntando a bissare il grande successo dell’anno scorso del contenitore domenicale di RaiUno.

Zia Mara è pronta a rientrare nelle case degli italiani da domenica 15 settembre, e il nuovo anno si annuncia davvero pieno di sorprese. Ad anticiparne più di qualcuna è la stessa signora della domenica, in un’intervista al settimanale Gente in cui appare più carica e felice che mai di ributtarsi nel lavoro dopo un’estate dedicata al relax, alla famiglia e a Nicola Carraro, il marito che le è sempre a fianco .

“Nicola mi chiede spesso se sono pazza ad accettare tutte queste cose da fare,” rivela la Venier, “ma alla fine sa che lavorare mi galvanizza. Lui è il mio fan numero uno ed è il mio complice. Sa che me la cavo”.

Lavorare la galvanizza, soprattutto quando gli ascolti premiano il suo stile, accogliente e informale, tanto amato dai suoi telespettatori. È proprio per i grandi risultati ottenuti in termini di share che la Venier ha deciso di cambiare poco o niente la formula vincente della sua Domenica In, anche se, qualche novità ci sarà.

Cosa dobbiamo dunque aspettarci di vedere quest’anno nei pomeriggi di domenica su Rai Uno?

Ovviamente non mancheranno le interviste ai tanti ospiti che andranno a trovare Zia Mara, interviste in cui la Venier riesce a mettere sempre a suo agio l’interlocutore che spesso si apre raccontando episodi inediti che affascinano il pubblico.

“Anche quest’anno ci saranno ospiti, tanti amici che tornano volentieri, artisti che hanno fiducia in me e che si lasciano intervistare, regalando storie e aneddoti con generosità.” conferma Mara Venier, svelando anche il segreto delle sue divertenti interviste: “La notte prima di incontrarli leggo, studio, cerco di conoscere ogni cosa che li riguardi. Poi, però, quando siamo seduti l’uno di fronte all’altra, lascio che la conversazioni prenda strade spontanee, senza copioni, una chiacchierata fatta di empatia e verità, capace di emozionare o divertire chi parla e chi ascolta. Compresa me”.

Ospite attesissima della prima puntata, come successe l’anno scorso, sarà Romina Power, un’amica speciale che Mara rivuole in apertura di stagione, un po’ per scaramanzia, un po’ per l’immenso affetto che il pubblico italiano nutre per la cantante ex moglie di Al Bano.

Una delle poche novità poi, sarà la presenza fissa della simpatica Orietta Berti, con cui Mara racconta di avere un feeling speciale:

“Siamo amiche da tanti anni, siamo pazzerelle, lei mi travolge con la sua allegria”.

Insomma, formula che vince non si cambia, sebbene qualcuno avesse provato a proporre una modifica di orario per la nuova Domenica In. La risposta di Mara Venier è stata secca e sembra una frecciatina diretta alla maggior concorrente della domenica pomeriggio: Barbara D’Urso, anche lei ai blocchi di partenza per la nuova stagione di Domenica Live: “Domenica In è piaciuta così tanto lo scorso anno che non voglio cambiarne l’impianto. “ dice Mara Venier, “Mi avevano chiesto di allungarla, ma ho preferito mantenere gli stessi orari, garantendo una diretta di alto livello.”

Come a dire che non è la quantità a fare la qualità e che, non sempre una presenza costante in video porta i risultati sperati se dall’altra parte scende in campo la professionalità e la simpatia della Venier. Vedremo, tra le due “litiganti” che si aggiudicherà lo scettro di ‘regina della domenica televisiva’ quest’anno.