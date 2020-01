Mara Venier debutta in radio e conferma la sua presenza a Sanremo

editato in: da

Dopo il continuo successo di Domenica In, Mara Venier debutta in radio su Rai Radio2 dove ricompare lo storico numero 3131, diventato negli anni sinonimo di una linea sempre aperta con i radioascoltatori.

Ai microfoni di Chiamate Mara 3131, la presentatrice risponde agli ascoltatori. E per la prima puntata dal tema significativo, “la prima volta“, l’ospite vip è Amadeus che appunto per la prima volta condurrà Sanremo.

Dopo le anticipazioni a Domenica In, arriva dunque la conferma della partecipazione della Venier al Festival, ufficialmente invitata dal presentatore alla serata conclusiva della kermesse canora che inizierà il prossimo 4 febbraio.

Amadeus non ha usato mezzi termini per invitare Zia Mara: “Ti voglio vicino a me sabato sera, voglio che tu sia la prima donna della finale a scendere le scale dell’Ariston e le scenderai come nessun altra”. E lei prontamente ha risposto alla chiamata con entusiasmo, salutandolo così: “Amore, ci vediamo sabato sera per la finale di Sanremo”. Quindi, non ci sono più dubbi, anche la Venier è ingaggiata per questa edizione del Festival, dopo la conferma tra gli altri di Al Bano e Romina come super ospiti.

Intanto, Zia Mara incassa un altro trionfo, mettendosi alla prova con la radio. La trasmissione piace ai fan e subito si precipitano a scriverle sulla pagina Instagram con entusiasmo: “Mara ci insegna, tante cose… è una donna piena di amore..da donare. Sempre così!”. E ancora: “Auguri di cuore Mara per questa nuova avventura in radio sarà sicuramente un grande successo te lo meriti sei completa un abbraccio “. Poi: “Maraaaaa pure la radio???!!!! Sei grandeeeeeee”