Mara Venier da record: Domenica In prosegue fino a fine giugno

editato in: da

Mara Venier, 70 anni di amori e carriera

Ancora un altro grande successo di Mara Venier, la puntata di Domenica In del 28 marzo è da record, non solo in fatto di ascolti, ma anche sui social è una delle trasmissioni più commentate. E intanto si vocifera che lo show andrà in onda fino a giugno, prolungando così la stagione.

Dunque, Zia Mara fa ancora una volta centro. La sua Domenica In ottiene il 20,25% di share con una media di telespettatori pari a 3.373.000, attestandosi la trasmissione più vista del pomeriggio. Mentre sui social volano i commenti. E in effetti c’è molto da scrivere sugli ospiti della Venier. A cominciare dalla splendida Belen che, incinta per la seconda volta, si commuove in diretta tv. E poi la strepitosa Mara Maionchi che racconta della vaccinazione anti-covid, ma svela anche un retroscena che riguarda Nicola Carraro, il marito della presentatrice.

Nicola Carraro, ex produttore cinematografico ed ex editore, prende l’episodio con la sua solita ironia divertente e sul suo profilo Instagram commenta così l’intervista delle due “Mare” (Mara Venier e Mara Maionchi): “Non ho resistito ho rotto il mio silenzio: un bell’acchiappo 😎”.

E sua moglie replica con la più bella dedica d’amore: “Ho sposato il più figo di tutti ti amo @provo2000 😂😂😂😂😂😂😂😂😂”. I follower plaudono di fronte al loro legame: “Bella coppia, Mara sei una grande”.

Intanto, chissà come commenterà Carraro la notizia che Domenica In proseguirà fino a fine giugno, impegnando così ancora per qualche mese Zia Mara. La conferma ufficiale ancora non c’è, ma tra le stories di Instagram la Venier riporta l’indiscrezione, segno che qualcosa bolle davvero in pentola.

A riportare in anteprima l’indiscrezione è Bubino Blog, assicurando che l’ultima puntata di Domenica In andrà in onda il 27 giugno. Dunque, Mara non ha intenzione di lasciare orfani gli spettatori della loro trasmissione preferita.

Mentre la Venier dunque si prepara ad almeno altri tre mesi in tv prima delle meritate vacanze, ha già rassicurato che anche l’anno prossimo resterà al timone di Domenica In, contrariamente a quanto aveva dichiarato a inizio stagione.

Zia Mara infatti aveva confidato di avere l’intenzione di lasciare il programma l’anno prossimo per dedicarsi a suo marito Nicola Carraro, ma alla fine l’affetto del pubblico, i continui successi televisivi l’hanno fatta desistere. A tutto può rinunciare, anche a Sanremo, ma non alla sua Domenica In. E Nicola Carraro se ne farà una ragione, magari postando uno dei suoi divertentissimi video a tradimento.