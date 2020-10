Mara Venier compie 70 anni: la dedica d’amore di Nicola Carraro su Instagram

editato in: da

Mara Venier, 70 anni di amori e carriera

Mara Venier compie 70 anni, è nata infatti il 20 ottobre 1950. E per un traguardo così importante, suo marito Nicola Carraro non poteva che omaggiarla con una splendida dedica su Instagram in cui le dichiara tutto il suo amore. I due sono sposati dal 2006 e semplicemente si adorano.

Carraro ha dunque condiviso sul suo profilo Instagram una serie di foto di Mara in stile Marilyn Monroe di Andy Warhol e ha commentato con parole che tutte le donne vorrebbero sentirsi dire dal proprio compagno: “Auguri amore mio sei ancora una bambina diversamente giovane e io ti amo 70 volte più di prima 🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾”. Elisabetta Ferracini, figlia della Venier e di Francesco Ferracini, applaude alla dedica del suo patrigno.

I follower di Carraro si associano nel fare gli auguri a Zia Mara: “Splendida dichiarazione d’amore 💖 tanti auguri a Mara 💐gioia e felicità per la tua vita.”. “Tantissimi Auguri Meravigliosa Mara💖”.

Qualcuno pensa che questo per la conduttrice sarà un compleanno diverso dagli altri, velato dalla tristezza, perché il giorno prima è mancato, Gianni Dei, uno dei più cari amici della Venier che lei ha voluto omaggiare con diversi post e Stories su Instagram. Così scrive un follower di Carraro: “Augurissimi di vero cuore …. purtroppo non sarà un compleanno allegro ma sicuramente sarai nel cuore di chi nn c’è più”.

Zia Mara, dal canto suo, ringrazia tutti per gli auguri ricevuti. “Solo grazie a tutti 🎂🙏🏻”. In moltissimi le hanno scritto. Caterina Balivo, Eleonora Daniele, Antonella Clerici, Rocio Morales, Valeria Marini, Melita Toniolo, Rita Dalla Chiesa… Solo per citare alcuni dei colleghi e amici vip che si sono precipitati a omaggiarla.

La Venier già nella scorsa puntata di Domenica In ha festeggiato il compleanno con un’intervista a Carlo Conti. Mentre a proposito della sua trasmissione, proprio in occasione dei 70 anni ha dichiarato al magazine Oggi che dall’anno prossimo lascia Domenica In, nonostante il grande successo. Lo ha promesso al suo Nicola Carraro.