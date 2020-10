Mara Venier compie 70 anni e annuncia l’addio a Domenica In

editato in: da

Mara Venier e Nicola Carraro: 14 anni di matrimonio in foto

Mara Venier sta compiere 70 anni e davanti a questo importante traguardo ha annunciato che lascerà Domenica In a fine stagione. E ne spiega anche il motivo: lo ha promesso a suo marito Nicola Carraro.

In una lunga intervista al magazine Oggi, Zia Mara dunque fa una sorta di bilancio. Il prossimo 20 ottobre compie 70 anni e ha confessato ancora non si rende conto di aver raggiunto questa meta: “Non mi rendo ancora conto di essere arrivata a 70 anni, dentro mi sento sempre una ragazza di 30. Sono serena, non ho mai basato la mia vita sull’avvenenza”.

In effetti, la Venier ha una grinta e un’energia inesauribile e l’ha dimostrato in più occasioni. A cominciare dai mesi scorsi, quando in pieno lockdown ha deciso di proseguire la diretta con Domenica In per stare accanto al suo pubblico in un momento così difficile, per altro non ancora superato. Ha quindi superato la paura dei contagi e si è reinventata il programma senza pubblico e senza ospiti in studio. Niente l’ha fermata, nemmeno quando a seguito di una caduta si è rotta il piede. Mara andava in onda sulla sedia a rotelle e col gesso.

A settembre è tornata in tv e la sua Domenica In si è confermata un successo, conquistandosi fin dalla prima puntata il titolo di trasmissione più vista. Zia Mara è riuscita persino nell’impresa di ospitare Maria De Filippi in Rai e la sua intervista ha sbancato. Vedere insieme le due presentatrici è stato per molti impagabile.

Ma nonostante tutto, la Venier ha deciso di dire basta. E non lo fa per i 70 anni imminenti, lo ha detto, lei si sente una 30enne. Lei lo fa per la famiglia. Innanzitutto, come ha confessato a Oggi è una donna appagata negli affetti che adora fare la nonna: “Essere nonna è la cosa che più di tutte mi riempie d’orgoglio. Niente mi ha dato gioia, nella vita, come quelle due sillabe lì, “non-na”, pronunciate dai miei nipoti Giulio e Claudio”.

Poi a casa c’è il suo Nicola. È per lui che ha deciso di smettere con Domenica In dopo tre anni strepitosi. “Nicola, ti giuro che questa è la mia ultima Domenica In. Dall’anno prossimo sono tutta tua”. Questa è la promessa che ha fatto a suo marito Nicola Carraro che è anche il suo primo fan.

Vedremo se riuscirà a mantenere la parola data. Intanto su Instagram i siparietti con Carraro sono sempre divertentissimi, come il balletto che ha fatto per lui, senza per altro ottenere soddisfazioni.