Mara Venier col piede rotto: su Instagram si consola con Nicola Carraro

Mara Venier in versione casalinga su Instagram

Mara Venier col piede ingessato dopo una brutta caduta dalle scale si consola a casa con suo marito Nicola Carraro, condividendo sul suo profilo Instagram una foto dell’arto infortunato.

La presentatrice, uscita quasi indenne da una caduta se non fosse per la frattura del piede, nello specifico frattura dell’osso cuboide, ha pubblicato uno scatto sulla sua pagina Instagram che inquadra il primo piano della gamba infortunata appoggiata a suo marito Nicola che sorride all’obiettivo. Scrive Zia Mara: “Andiamo avanti…poteva andare peggio….grazie a tutti dei tanti tanti messaggi…. ❤️”.

Un messaggio che vuole rassicurare i fan sulle sue condizioni di salute. Poteva andare peggio, infatti la Venier, cadendo dalle scale ha battuto anche la testa. Per fortuna la tac non ha evidenziato nulla.

Durante la puntata di Io e te con Pierluigi Diaco, la conduttrice ha raccontato la dinamica dell’incidente: “Sono caduta a mezzogiorno dalle scale di casa, stavo andando alla Dear a fare Domenica In. Sono scivolata sui gradini, non ho visto l’ultimo e mi sono ritrovata per terra. Alla testa tutto bene, ma ieri ho capito che al piede c’era qualcosa di serio. Io mi sono subito rialzata e il mio autista mi ha portato a fare Domenica In, ma dopo mezz’ora il piede era nero e gonfio. Ho capito che c’era una frattura, ma ormai era l’una e mi sono detta: io provo ad andare in diretta. Stefano Coletta mi ha detto di non andare in diretta ma io ho voluto tentare. In cuor mio non pensavo di farcela fino alla fine, invece ce l’ho fatta”.

Non solo ce l’ha fatta, Zia Mara ha letteralmente sbancato, raccogliendo ascolti record per la sua Domenica In. Intanto, deve stare a riposo. E a casa può contare sull’aiuto e il conforto di suo marito Nicola. Anche se i fan non l’hanno certo abbandonata. Moltissimi i messaggi di pronta guarigione. Tutti vogliono vedere la Venier, 69 anni, di nuovo in piedi perché non intendono rinunciare nemmeno a una puntata della trasmissione più vista della domenica.

Scrivono su Instagram: “Riprenditi che voglio vedere Domenica.In”. E ancora: “Sei una roccia forzaaaaaa”, Mara tantissimi auguri di buona guarigione. Sei forte un mito”. In molti sono davvero preoccupati che Domenica In possa saltare: “Amore mio guarisci in fretta…..ma domenica ci sarà domenica in ???”. “Nooo Mara!,non ci sarai domenica?”. Certo che con questi incoraggiamenti, la Mara nazionale non può fermarsi.

Intanto, però qualcuno si ricorda anche di Carraro e gli fa i complimenti: “Che bravo marito , auguri Mara”.