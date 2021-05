Mara Venier chiude Domenica In e arriva in prima serata

editato in: da

Mara Venier, 70 anni di amori e carriera

Mara Venier è inarrestabile. Dopo il grande successo di Domenica In che, proprio per gli ascolti da record registrati in queste settimane, andrà in onda fino a giugno si prepara a intrattenere il pubblico con un nuovo programma in tv, questa volta in prima serata.

Come riportato dal settimanale DiPiùTV, la “Zia” più amata d’Italia condurrà la nuova edizione di Una voce per Padre Pio, il tradizionale appuntamento in onore del Santo da Pietrelcina che la Rai torna a trasmettere proprio dalla sua città natale. L’anno scorso, infatti, per via delle restrizioni da Covid-19, il programma era andato in onda eccezionalmente da uno degli studi di Roma.

Mara Venier prenderà il posto di Flavio Insinna, conduttore dell’edizione 2020 insieme a Nino Frassica e Nathalie Guetta e che quest’estate sarà impegnato nella riedizione de Il Pranzo è Servito, lo storico game show che ha debuttato nel 1982 su Canale 5 con la conduzione di Corrado, assente dal piccolo schermo da ben 28 anni.

Con la sua sensibilità ed empatia, doti che negli anni l’hanno consacrata come una delle conduttrici più amate della televisione italiana, Mara Venier accompagnerà i telespettatori in un viaggio fatto di storie di vita vera, esperienze di devozione e fede in linea con gli insegnamenti di Padre Pio, uomo che ha votato la sua vita a chi soffre incarnando appieno lo spirito cristiano.

DiPiùTV ha svelato anche un altro dettaglio importante: la 22esima edizione di Una voce per Padre Pio andrà in onda domenica 4 luglio, come di consueto in prima serata su Rai 1. Tutto, naturalmente, nel pieno rispetto delle regole di distanziamento e delle precauzioni anti-Covid, necessarie per preservare la salute dello staff, delle maestranze e degli ospiti impegnati nella realizzazione dell’evento.

Un impegno importante per Mara Venier, la regina della domenica dal grande cuore, alla quale è stata affidata anche la conduzione del 63esimo Zecchino D’Oro, in onda il 30 maggio nella fascia pomeridiana, subito dopo Domenica In. La conduttrice prenderà eccezionalmente il posto di Da Noi…A ruota libera e L’Eredità in collegamento da Roma, mentre Carlo Conti – direttore artistico della kermesse canora – condurrà “in presenza” dall’Antoniano di Bologna.

Infine, Zia Mara la rivedremo in autunno al timone di Domenica In, contrariamente da quanto aveva dichiarato a inizio stagione.