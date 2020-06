Mara Venier chiude col botto Domenica In. E su Instagram la proposta per Nicola Carraro

editato in: da

Mara Venier in versione casalinga su Instagram

Mara Venier chiude Domenica In con un altro record e col titolo di Signora della domenica, unica e indiscussa. Il suo pubblico la rimpiangerà in questi mesi estivi, in attesa di rivederla a settembre con qualche piccolo cambiamento all’orizzonte.

L’ultima puntata di Domenica In ha visto inchiodati al teleschermo oltre 3 milioni di spettatori con punte di share del 23%, merito anche delle sue ospiti, da Romina Power a Loretta Goggi. Senza contare l’omaggio floreale di suo marito Nicola Carraro (lo scorso 28 giugno è stato il loro anniversario di nozze).

Terminata la diretta e la stagione così speciale di Domenica In, Zia Mara ha festeggiato in terrazza con la famiglia: pizza, patatine fritte e torta. Tra gli ospiti ce ne è uno speciale, il piccolo Claudietto, il nipotino piccolo della Venier e figlio di Paolo Capponi. Sul suo profilo Instagram, la presentatrice ancora in sedie a rotelle per la frattura del piede ha pubblicato una foto che la ritrae mentre tiene in braccio il bambino e commenta: “Questa è la vera gioia……:❤️ grazie…..un abbraccio grande grande a tutti…”. Dunque, la presentatrice svela la vera gioia della sua vita, il piccolo Claudietto, che distratto dalle patatine fritte però non dice quanto le vuole bene.

Intanto sui social Mara Venier viene letteralmente celebrata per i successi ottenuti a Domenica In. E suo marito plaude ma lancia un appello: “Eh va beh che stagione, e che puntata finale, ora riposati please ❤️❤️🌹🌹”. Tra i follower c’è chi replica: “Sig. Nicola lei è proprio un galantuomo… Baci a Mara e buon meritato riposo! P.S.: Ieri era più bella che mai… ❤”. Addirittura qualcuno suggerisce alla Rai di ingaggiare anche Carraro il prossimo anno: “Dovreste presentarla insieme Domenica in❤️”. Potrebbe essere questa la novità che la Venier aveva annunciato per la prossima stagione? Forse è un po’ troppo azzardato pensarlo.

Di certo Nicola e Mara sono la coppia più amata dalla tv. E tra i commenti di Instagram si legge: “Quanto mi piace la zia Mara , e che gnocca che hai sposato 🥰🥰🥰🥰”. E presto ci sarà un matrimonio bis. I due infatti convoleranno nuovamente a nozze il prossimo settembre in Puglia.

I due si apprestano quindi a godersi le meritate vacanze con la consapevolezza che solo Mara Venier è la regina della tv: “Mara è stata spettacolare magnifica esempio di dovere e umiltà per i telespettatori….ha dispensato sempre sorrisi,soffrendo in silenzio….ha dato tutta se stessa affinché le puntate di Domenica In fossero ricche di spensieratezza , animazione e tante risate,intonazioni di canzoni creando una vera e propria atmosfera familiare….dico grazie a questa fantastica wonderwoman e soprattutto dico a quelle persone cattive : FATEVENE UNA RAGIONE…..MARA È LA VERA REGINA DELLA TELEVISIONE”.