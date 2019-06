Che tempo che fa: la Venier sorride in tv, ma il futuro in Rai è incerto

editato in: da

Splendida e sorridente, ospite di Che tempo che fa, Mara Venier conquista il pubblico di Rai1 parlando di sé e del successo di Domenica In.

Ad appena una settimana dalla conclusione della sua decima edizione del programma domenicale della Rai, la Venier ritorna in televisione come ospite di Fabio Fazio. In un divertente botta e risposta con il conduttore, Mara ripercorre l’incredibile successo di Domenica In e riflette su quello che sarà il suo futuro televisivo. Ma quella della “signora della televisione” non è una tradizionale intervista, ma un vero e proprio sketch che coinvolge anche Fazio. Il conduttore ironizza prima sull’ossessione della Venier per le pulizie di casa, poi soddisfa la sua richiesta di avere un calice di vino rosso durante l’intervista.

Ed è subito chiaro che non si tratta di un’ospite qualunque. Perché lei è Mara Venier, la donna che ha risollevato le sorti di un programma quasi in fallimento, prendendosi così una rivincita personale sulla dirigenza della Rai. La sola che possa davvero leggere in diretta un messaggio di Lilli Gruber, che si complimenta con lei per le splendide scarpe che indossa. Rispondere a una videochiamata di Alessia Marcuzzi e lasciare che il telefono squilli ripetutamente proprio quando Fabio Fazio le chiede cosa ne sarà del suo futuro televisivo. Alla domanda del conduttore “Rimani o no?”, ecco che il telefono della Venier si mette a squillare. Sarà stato un caso?

Una cosa è certa: lo sketch dei conduttori fa sorridere, ma certo non soddisfa la curiosità del pubblico sulla prossima edizione di Domenica In. “Ci sto pensando…ed anche la Rai ci sta pensando”, così risponde Mara Venier alle ripetute insinuazioni di Fazio, lasciando il tutto in un alone di totale mistero.

La stagione televisiva della conduttrice si è conclusa soltanto da pochi giorni, impossibile quindi avere notizie certe su quello che accadrà a settembre nel palinsesto del weekend. Sarà di nuovo Mara Venier la Regina della domenica? Oppure dovremmo aspettarci un cambio di regia a Domenica In? Per ora, è impossibile saperlo. D’altronde, se la Venier non ha ancora una risposta definitiva, come possiamo averla noi?