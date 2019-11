Mara Venier, Cesare Bocci emoziona e Domenica In fa il record

editato in: da

Mara Venier per una volta copia Barbara D’Urso e pubblica sul suo profilo Instagram i dati auditel di Domenica In.

A dir la verità, Zia Mara ha tutte le ragioni di andarne orgogliosa, infatti la puntata del 17 novembre ha registrato un vero e proprio record. La presentatrice riporta su Instagram i numeri ufficiali pubblicati dalla Rai: “#DomenicaIn segna il record stagionale: il programma di #MaraVenier supera i 3,3 milioni di spettatori e registra picco di oltre 4,3 milioni (share 19,8%)”.

Un vero e proprio trionfo per la Venier che recentemente è finita al pronto soccorso per un incidente domestico. La conduttrice ha voluto condividere dunque il suo successo col pubblico ringraziando tutti per il sostegno che le hanno dato. In molti commentano i dati di Domenica In complimentandosi con Zia Mara che tiene loro compagnia e li fa sognare: “Grande zia Mara è stata una bellissima puntata”.

Qualcuno ironizza che il record di Domenica In sia dovuto anche alla debolezza della concorrenza, in particolare di Barbara D’Urso e della sua Domenica Live: “Perché nn ce a sasicciara della d Urso”. Ma la maggior parte concorda nella grandezza di Zia Mara e dei suoi ospiti. Tra questi un ruolo speciale l’ha avuto Cesare Bocci, il famoso Mimì Augello, braccio destro del Commissario Montalbano.

L’attore, in studio con la moglie Daniela Spada, ha commosso raccontando del loro amore e dei momenti difficili legati alla malattia della compagna. Daniela stava allattando la figlia quando è stata colta da un violento mal di testa, fino a perdere i sensi. Il primo medico che l’ha visitata ha scambiato per crisi di nervi quello che poi si è rivelato essere un’embolia post partum. La Spada è stata in coma per un mese, poi è iniziato il difficile periodo di riabilitazione, ma alla fine ce l’ha fatta.

Bocci ha concluso con parole di speranza: “Ci siamo accorti che la nostra storia poteva trasmettere un messaggio, che è quello che se Daniela è qui è perché ha voluto combattere per rialzarsi. La vita ti fa cadere tante volte, ma bisogna sempre tirarsi su”.