Mara Venier e Barbara D’Urso si incontrano in treno: cosa è successo

Mara Venier e Barbara D’Urso hanno finalmente fatto pace. A sancire il ritorno dell’amicizia un viaggio in treno in cui si sono abbracciate, seppellendo una volta per tutte l’ascia di guerra. Il legame fra le conduttrici dura da tantissimi anni ed è stato sempre molto forte sino al ritorno di Mara a Domenica In qualche tempo fa.

Lo scontro fra il contenitore domenicale della Rai e Domenica Live, condotto dalla D’Urso, aveva portato le due amiche su fronti opposti. Alcuni commenti e Like sui social avevano poi inasprito il rapporto, dando vita a una vera e propria guerra a distanza, con frecciatine e battute al vetriolo.

Poi la pace, arrivata dopo un confronto fra le presentatrici che oggi, come ha svelato la Venier, sono in ottimi rapporti. “Abbiamo fatto pace – ha confessato al settimanale Oggi -. Ci siamo incontrate sul treno e ci siamo abbracciate. Siamo troppo intelligenti per bisticciare per l’audience. Certo all’inizio c’è stato un momento aspro… Stimo molto Barbara. Fa grandi numeri anche senza grandi ospiti”.

La Venier ha anche chiarito la questione dei Like dati a commenti molto cattivi contro Barbara D’Urso. “Do la mia parola d’onore: non sono stata io”, ha detto, chiarendo che spesso a causa dei problemi di vista ha commesso degli errori su Instagram e Facebook.

E se la pace con la D’Urso è ormai sancita, Mara si prepara ad affrontare il palco di Sanremo. Sarà infatti fra le co-conduttrici che affiancheranno Amadeus nel corso dell’ultima serata del Festival. Un impegno importante per la presentatrice che non si è tirata indietro. “Certo, se avessi dovuto condurlo, sarei preoccupata: come te movi, te impallinano – ha chiarito, difendendo anche Amadeus dalle polemiche -. Con quel ‘famoso passo indietro’ avrà pure fatto un’uscita poco felice, ma lui è talmente perbene che non meritava il linciaggio a cui l’hanno sottoposto”.