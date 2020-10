Mara Maionchi positiva al Covid: il marito Alberto Salerno spiega come sta

editato in: da

Vip positivi al Covid-19, i messaggi di fan e colleghi

Dopo il ricovero per Coronavirus di Mara Maionchi, il marito Alberto Salerno svela come sta. Qualche giorno fa sul profilo Instagram della conduttrice era apparso un messaggio. “La Mara ricoverata: una diapositiva! – aveva scritto il suo staff – […] Cari tutti. Grazie per gli splendidi messaggi, la Mara è serena e in ottime mani! Un abbraccio mascherato”. Dopo un lungo silenzio il marito di Mara ha aggiornato tutti riguardo le sue condizioni di salute. La Maionchi infatti è stata dimessa dall’ospedale e sta meglio.

“Mara ha ricevuto tantissimi messaggi di affetto – ha fatto sapere Salerno -, sia sul suo cellulare che qui. Io posso solo fare da tramite, vi ringrazia e abbraccia tutti dal divano di casa”. Mara Maionchi è solo l’ultimo vip che si è trovato a fare i conti con il Coronavirus. Prima della discografica anche Federica Pellegrini, in giuria con lei a Italia’s Got Talent, aveva annunciato su Instagram di essere risultata positiva. Fra i conduttori colpiti anche Gerry Scotti, che affermato di averlo scoperto poco prima delle registrazioni di Tu Sì Que Vales.

“Sto abbastanza bene – ha spiegato – e la prima cosa che desidero dire è che voglio essere davvero vicino a coloro che in questo momento sono malati di Covid. Forza e coraggio, non mollate. Per farvi vedere quanto sono vicino a voi, me lo sono preso pure io. Purtroppo temo che prima o poi ce lo dovremo fare tutti, anche se tutti noi pensiamo che non ci capiterà mai”.

Il presentatore ha ammesso di non avere idea di come sia avvenuto il contagio visto che è sempre stato molto attento a rispettare le norme di sicurezza. “Sono stato rigorosissimo – ha rivelato Scotti -. In famiglia siamo al limite del paranoico. Non vedo gli amici e non vedo perfino mio figlio. Ho fatto il tampone perché lunedì sarei dovuto andare a Roma in treno per registrare ‘Tu Si Que Vales’ e naturalmente noi dobbiamo stare controllati, quindi sabato mattina ho fatto il tampone e sono risultato positivo […] Se non ci fosse il Covid avrei pensato a una influenza: mi sento le ossa rotte, ho un po’ di febbriciattola, mal di testa e un po’ di tosse. Direi che sono fortunato. Se me lo faccio così il Covid è decisamente sopportabile […] Comunque non mollo – ha concluso -. Registro da casa e ribadisco a tutti: prudenza a chi non ha il Covid e coraggio a chi l’ha preso”.