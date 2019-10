Manuela Arcuri annuncia su Instagram la nascita di Nicole: “Benvenuta amore”

editato in: da

Manuela Arcuri annuncia su Instagram la nascita di Nicole, la nipotina e prima figlia di Valentina Donazzolo e Sergio Arcuri, suo fratello. La prima a svelare il lieto evento è stata proprio l’attrice romana che è molto legata alla famiglia e attendeva con trepidazione l’arrivo della piccola.

Un’emozione fortissima per la Arcuri, raccontata sul suo profilo social, dove è apparso uno scatto di Nicole, piccolissima e splendida nel lettino dell’ospedale, subito dopo la nascita. “Benvenuta amore di zia!!!” ha scritto Manuela, aggiungendo numerosi hashtag: #nipote #welcome #neonata #appenanata #nicole #amore”.

Poco dopo a confermare la notizia anche Sergio Arcuri, noto attore e fratello di Manuela, che ha postato su Instagram uno scatto che ritrae la compagna e la neonata poco dopo il parto. “Quando ti ho conosciuto ho capito subito che saresti stata l’amore delle mia via – ha scritto – oggi che sei stata in grado di regalarmene uno ancora più grande ti AMO ancora di più”.

Innamoratissimi e felici, Sergio e Valentina qualche tempo fa erano stati ospiti di Storie Italiane. Ai microfoni di Eleonora Daniele avevano svelato i momenti più dolci dell’attesa, parlando anche del parto che sarebbe avvenuto di lì a poco. “Assisterò al parto – aveva svelato Arcuri -. Sarà in sala operatoria e se riesco taglierò il cordone, anche se lei è convinta che non ce la farò. Spero di reggere, molti amici mi dicono che non è così semplice. Ma in quel momento le dovrò dare conforto”.

Occhi verdi e fisico da modello, Sergio assomiglia molto alla sorella Manuela. Entrambi hanno iniziato una carriera nel mondo dello spettacolo e della moda sin da giovani, ma soprattutto hanno un legame molto forte, tanto che qualche tempo fa sarebbero dovuti entrare insieme nella casa del GF. L’attrice romana, regina delle fiction insieme a Gabriel Garko, non aveva mai nascosto la gioia di diventare zia.

Da tempo ha scelto di allontanarsi dalla tv per dedicarsi di più alla famiglia. Dal 2010 è legata all’imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco da cui, nel 2014, ha avuto il piccolo Mattia che ora potrà stringere fra le braccia la nuova cuginetta Nicole.