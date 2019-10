La grande lezione di Malika Ayane agli haters

editato in: da

Dopo i fischi e gli attacchi a Samuel, uno dei nuovi giudici di X Factor 13 , successivi alla puntata dei bootcamp in cui ha formato la squadra dei gruppi, è stato il turno di Malika Ayane. Anche lei new entry del programma, e in quanto tale ancor più bersaglio di critiche e insulti gratuiti.

Nello scegliere i suoi “under uomini” Malika ha dovuto inevitabilmente fare degli switch, ovvero eliminare dei concorrenti per far posto ad altri. E alcune sue scelte non condivise dai più hanno scatenato la folla inferocita degli haters.

Perché si sa, fare i giudici nel talent più seguito della tv non è impresa facile, soprattutto se sei al banco di prova e devi superare la barriera dei pregiudizi. Sui social poi, i leoni da tastiera ruggiscono e “graffiano”ancora più forte. E possono davvero far male.

Ma Malika Ayane è una tosta, lo si era capito fin dalle prime audition e lo avevamo anche scritto. Non se le fa scivolare addosso e non le manda certo a dire.

All’indomani della messa in onda della puntata di giovedì 10 ottobre, la cantante ha postato lo screenshot degli insulti ricevuti e commentato in maniera memorabile. Tanto da guadagnarsi immediatamente la solidarietà e il plauso di tanti colleghi e follower. Chapeau, Malika!