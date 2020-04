Magalli critica Barbara D’Urso e cerca la pace con Adriana Volpe

editato in: da

Giancarlo Magalli attacca Barbara D’Urso e cerca la pace con Adriana Volpe. Il conduttore de I Fatti Vostri ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi in cui ha lanciato qualche frecciatina alla regina di Live – Non è la D’Urso, parlando anche del rapporto con la Volpe.

Come è noto i conduttori hanno guidato per diverso tempo I Fatti Vostri sino a una lite in diretta tv che ha causato una rottura insanabile. Lo scontro ha riportato alla luce dissapori e tensioni che ormai da tempo si erano create dietro le quinte dello show. La discussione si è poi spostata sui social, con toni sempre più aspri, ed è finita persino in tribunale.

Durante la sua partecipazione al GF Vip, Adriana Volpe ha raccontato il difficile rapporto con Magalli, ma anche il desiderio di avere un chiarimento con l’ex collega. La conduttrice ha lasciato da tempo I Fatti Vostri e la trasmissione oggi è condotta da Giancarlo insieme a Roberta Morise. Se in passato il presentatore era apparso sempre molto duro nei confronti della collega, ora sembra disposto a ritrovare l’armonia e mettere fine alla guerra.

“Io vorrei chiudere questa faccenda – ha confessato al settimanale Oggi -: è successo tutto solo perché caratterialmente non potevamo funzionare. Ormai sono passati anni, perché trascinarci in tribunale?”. Magalli ha anche commentato l’addio della Volpe al GF Vip. La showgirl ha lasciato il bunker di Cinecittà dopo aver ricevuto la notizia della morte di suo suocero, Ernesto, per stare accanto alla figlia e al marito Roberto Parli. “In ogni caso, ho saputo che sta vivendo un momento difficile – ha svelato Magalli -, un lutto in famiglia, e sono sinceramente dispiaciuto”.

Il conduttore non ha risparmiato poi una frecciatina a Barbara D’Urso. La conduttrice è finita al centro delle polemiche a causa della preghiera recitata in diretta a Live. Un gesto che è stato aspramente criticato da Lucio Presta, manager dei vip, che su Facebook ha pubblicato una lunga lettera contro la presentatrice, appoggiato anche dalla moglie Paola Perego. “Prego che cessino queste preghiere”, ha detto Magalli riguardo la D’Urso.