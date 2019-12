Madonna annulla un’altra data del tour: cosa le è successo

editato in: da

Sembra non esserci tregua per i problemi di salute di Madonna, che su Instagram ha annunciato l’annullamento dell’ultima parte del suo tour Madame X, in giro per il Nordamerica.

La popstar in un lungo post su Instagram ha raccontato:

Mentre salivo le scale per cantare “Batuka”, sabato sera a Miami, ero in lacrime per il dolore delle mie ferite, che è stato indescrivibile negli ultimi giorni. Ogni canzone che cantavo, ho fatto una preghiera per arrivare fino in fondo allo spettacolo. Le mie preghiere sono state esaudite e ho portato a termine lo show.

Madonna, che si definisce una guerriera, non si arrende a questo imprevisto, tuttavia si rende conto di dover ascoltare il suo corpo, e che il dolore, in un modo o nell’altro, sia un avvertimento. Ha continuato spiegando ai suoi fan cosa è successo, tra scansioni, ultrasuoni, raggi X, e lacrime di dolore:

Il responso è stato molto chiaro: se devo e voglio continuare il mio tour, devo riposare il più a lungo possibile in modo da non infliggere ulteriori danni irreversibili al mio corpo. Non ho mai lasciato che un infortunio mi impedisse di esibirmi, ma questa volta devo accettare che non c’è vergogna nell’essere umani e nel dover premere il pulsante di pausa. Ringrazio tutti voi per la vostra comprensione, amore e supporto.

A conclusione del suo messaggio, dopo essersi scusata con i fan, Madonna ha augurato buone feste a tutti i suoi ammiratori. Tra novembre e dicembre aveva già cancellato tre date a Boston, e adesso è stata annullata anche l’ultima data al Fillmore Miami Beach di Miami.

La cantante si era infortunata a New York ad inizio ottobre, presentando un problema al ginocchio, e dopo la performance a Los Angeles lo scorso 25 novembre Madonna era stata messa a riposo dai medici: su Instagram aveva postato un video immersa in una vasca con del ghiaccio, per riprendersi dalla fatica del concerti e per lenire “le tante ferite”, come ha scritto. Alcuni media hanno ipotizzato che l’artista abbia una lesione del legamento crociato, oppure che sia fibromialgia, la stessa malattia cronica di cui soffre Lady Gaga.

Nel frattempo, almeno sul fronte sentimentale va tutto bene: sembrerebbe continuare a gonfie vele la sua relazione con Ahlamalik Williams, giovanissimo ballerino di 26 anni; a quanto riportano i giornali Madonna avrebbe già conosciuto i genitori del suo fidanzato.

Siamo sicure che la “guerriera”, grazie anche all’amore, riuscirà a regalarci ancora tante emozioni.