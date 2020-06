Made In Sud, Stefano De Martino in imbarazzo per Belen Rodriguez

editato in: da

Stefano De Martino replica ai gossip sul presunto tradimento ai danni di Belen Rodriguez durante Made In Sud. Il conduttore, ancora un volta, ha risposto alle domande scomode di Peppe Iodice, replicando alle indiscrezioni sulla crisi con la moglie. Ormai è noto: Belen e Stefano stanno vivendo un momento difficile. Ad ammetterlo è stata proprio la showgirl argentina che su Instagram ha pubblicato un video in cui si sfogava con i follower.

Anche l’ex ballerino di Amici ha ammesso di essere in crisi con la moglie, ma ha anche chiarito la volontà di non parlare della sua vita privata. “Ho fatto pace con questa cosa – ha chiarito al Corriere della Sera – è una conseguenza diretta di questa esposizione. Però bisogna farci pace ed essere tranquilli, conviverci serenamente, state attenti alla male informazione sul web dove si leggono cose atroci. La soluzione è ignorare. Non ne voglio parlare – aveva concluso -, non per rispetto, ma per maturità. Le cose vanno tenute tra mura della propria casa. Preferisco parlare solo di lavoro, far abituare le persone ad una sorta di discrezione”.

Nel corso di Made In Sud però, Stefano è tornato a fare i conti con i gossip. Se la scorsa settimana Peppe Iodice l’aveva costretto a salutare, suo malgrado, Belen, questa volta il comico l’ha messo di fronte alle indiscrezioni secondo cui avrebbe avuto un flirt con una conduttrice molto famosa e più grande di lui. “Non voglio fare gossip, ma una domanda te la devo fare – ha esordito il comico di Made In Sud -: ma veramente ti piacciono le vecchiarelle, le milf? Fai il zuzzusiello, chi è questa conduttrice, dici, dai dici…”. De Martino ha cercato di stare al gioco, ma da subito è apparso in evidente imbarazzo. “Ma sono fake news, non devi leggere il web”, ha detto. “Io so che negli ospizi si parla solo di te – ha concluso Peppe -, ma non facciamo gossip”.

Non sono ancora chiari i motivi dell’allontanamento fra Belen e Stefano che, oggi più che mai, appaiono distanti. La showgirl sta trascorrendo le sue giornate con la famiglia e in particolare con l’amico Mattia Ferrari, mentre il conduttore è a Napoli, impegnato con Made In Sud.