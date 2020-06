Made In Sud, Gino Fastidio fuori dallo show per la lite con la Gregoraci: la verità

editato in: da

Il grande assente di Made In Sud è senza dubbio lui, Gino Fastidio, protagonista, lo scorso anno, di una lite con Elisabetta Gregoraci. La trasmissione ha riaperto i battenti dopo un lungo stop, tornando in onda con tutto il cast. A condurre Fatima Trotta e Stefano De Martino che hanno ottenuto, sin dalla prima puntata, ascolti record. Tanti fan però si sono accorti dell’assenza di Gino Fastidio che è stata collegata, inevitabilmente, allo scontro avvenuto dietro le quinte con l’ex moglie di Flavio Briatore.

Ma andiamo con ordine. Durante le registrazioni di Made In Sud, circa un anno fa, Gino Fastidio si era scontrato nel backstage con la Gregoraci. Una lite che aveva fatto molto discutere e che aveva spinto il comico a chiedere scusa alla showgirl di fronte al pubblico. “Elisabetta, io tengo tanto a porti le mie scuse – aveva detto regalandole una rosa -. Ti ho portato questa rosa. Gas per me significa tutte le cose belle, e tu sei una cosa bella”. Lei aveva accolto l’appello: “Accetto le tue scuse, ma questa sera devi farmi una promessa: devi promettermi che devi volerti più bene”.

L’episodio si era concluso così ed Elisabetta su Instagram aveva risposto agli utenti raccontando lo scontro. “Io passavo in corridoio e lui mi ha tirata per un braccio, urlava dicendo parolacce e l’ha fatto con più persone. Non stava bene…sì, purtroppo senza motivazione al contrario delle cose scritte”. Ai follower che le chiedevano se il comico sarebbe stato cacciato dal programma per il suo comportamento aveva risposto: “No, ci sarà”.

Ma al ritorno di Made In Sud sul piccolo schermo Gino Fastidio non è comparso. Colpa della lite con la Gregoraci? A quanto pare no. Secondo quanto svelato da Fanpage, che ha contattato la Tunnel Produzioni, il comico non sarebbe nel cast perché in questi mesi non ha preparato un nuovo personaggio da presentare al pubblico. La sua assenza dunque non sarebbe legata ai contrasti passati con Elisabetta. La showgirl d’altronde, ha lasciato la trasmissione e presto, secondo alcune indiscrezioni, sarà al GF Vip. Al suo posto Fatima Trotta e Stefano De Martino, pronti a collezionare nuovi successi.