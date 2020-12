Madalina Ghenea, il nuovo (presunto) flirt con il calciatore Nicolò Zaniolo

editato in: da

Si vocifera che tra la splendida Madalina Ghenea e il giovane calciatore Nicolò Zaniolo ci sia del tenero. È bastata una foto su Instagram a dare il via alle indiscrezioni, e già si parla di un presunto flirt nato da pochissimo.

Nicolò Zaniolo, grande campione giallorosso, ha avuto una lunga relazione con Sara Scaperrotta: tra i due ci sono stati molti alti e bassi, e nelle ultime settimane si parlava di una rottura definitiva. Sembra in effetti che per il calciatore della Roma ci siano novità sul fronte amoroso. Stando ad alcuni indizi comparsi sui social, avrebbe una relazione con la bellissima attrice e showgirl Madalina Ghenea.

Entrambi, nel giro di poche ore l’uno dall’altra, hanno condiviso tra le loro storie di Instagram dei disegni molto simili, che sembrano proprio ritrarre loro due in atteggiamenti intimi. Piccoli dettagli che non sono sfuggiti agli occhi dei più attenti, e che hanno subito fatto scattare la curiosità dei fan. Sta nascendo un amore? Quel che è certo è che, almeno per il momento, nessuno dei due ha confermato o smentito l’indiscrezione.

D’altronde, se Zaniolo ha messo la parola fine alla sua storia con Sara (così si vocifera tra i meglio informati), la splendida Madalina Ghenea non è attualmente impegnata: lei stessa, nella primavera del 2020, si era dichiarata single ponendo fine ai numerosi rumor sulla sua situazione sentimentale. In passato, tuttavia, la 33enne romena ha avuto diversi flirt importanti. È stata avvistata con star internazionali del calibro di Gerard Butler e Michael Fassbender, prima di intraprendere una relazione con l’imprenditore Matei Stratan, dal quale ha avuto la figlia Charlotte.

Dopo la fine della storia con Stratan, l’attrice è finita più volte al centro delle indiscrezioni – come quella secondo la quale aveva un flirt con Leonardo Maria Del Vecchio, erede dell’impero Luxottica. Ma nessuna di queste aveva mai trovato conferma. Se dal punto di vista sentimentale la Ghenea ha dunque vissuto un periodo di stasi, altrettanto non si può dire della sua carriera. Ha preso parte a diversi film di successo, tra cui Youth – La Giovinezza di Paolo Sorrentino, ed è di recente stata protagonista di Urma, pellicola rumena che ha trovato grande riscontro a livello internazionale.