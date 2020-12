editato in: da

Madalina Ghenea conferma l’amore con Nicolò Zaniolo su Instagram. La modella e il calciatore sono usciti allo scoperto dopo settimane di gossip e indiscrezioni. Da qualche tempo infatti si parlava di una relazione segreta fra la Ghenea e Zaniolo, attualmente fermo a causa di un infortunio al ginocchio. Dopo l’addio alla storica fidanzata Sara Scaperrotta, il calciatore della Roma avrebbe trovato la felicità fra le braccia di Madalina.

La coppia è uscita allo scoperto su Instagram, dove la modella ha confermato la storia d’amore in modo molto particolare. La Ghenea infatti ha risposto alla domanda di un fan che chiedeva: “Ti posso baciare tutta 25h su 24?”. A questo punto la modella ha allora citato il calciatore giallorosso chiedendo ironicamente: “Tu che dici?”. Zaniolo ha ricondiviso la storia, aggiungendo due emoji innamorate.

Fra Nicolò e Madalina ci sono dodici anni di differenza. Il calciatore infatti ha 21 anni, mentre la modella 32. La Ghenea è anche mamma di una bimba, nata nel 2017 dalla relazione con Matei Stratan, magnate rumeno. Bellissima e affascinante, ha calcato le passerelle di tutto il mondo e in Italia è stata fra i protagonisti del Festival di Sanremo e di Ballando con le Stelle. Nel suo passato c’è una love story con Leonardo Del Vecchio, figlio del patron di Luxottica, ma anche con divi di Hollywood come Gerard Butler e Michael Fassbender. “Non ritengo siano state storie sbagliate, anzi – aveva svelato qualche tempo fa a Vanity Fair -. Sono artisti meravigliosi, e dagli artisti sono sempre stata attratta. Sono persone profonde da cui si può solo imparare, certo non facili, perché costantemente esposte a livello mediatico. Ma mi hanno fatto crescere e capire cosa voglio davvero”.

“Tutti, e dico davvero tutti, avrebbero voluto sposarmi – aveva rivelato Madalina Ghenea -. Ma non come intenzione vaga: mi hanno fatto la proposta, quella vera. Di fronte al mio no, o al mio svicolare, questi amori sono finiti […] Io non vado alle feste, non sono mondana, e se per non essere scortese mi presento a un evento mi trovi in un angolino, che chiacchiero con qualcuno. Sono uomini che ho incontrato per lavoro, durante i festival cinematografici, non li ho cercati e sono sempre stati loro a venire da me. L’idea che si possa vederci un piano mi offende”.