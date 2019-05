Lutto per Paolo Bonolis: il commovente messaggio di Sonia Bruganelli su Instagram

editato in: da

Sonia Bruganelli commuove con un messaggio pubblicato su Instagram in cui esprime tutto il suo amore per Paolo Bonolis.

Il conduttore televisivo ha subito un grave lutto, annunciando la decisione di annullare tutti i suoi impegni. L’annuncio è arrivato tramite un comunicato dell’Ansa, in cui Bonolis ha reso nota l’improvvisa perdita senza però specificare cosa sia accaduto. Secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe di un grave lutto familiare, ma lo staff del presentatore non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni.

A confermare la sofferenza che la famiglia Bonolis sta vivendo in questi giorni è stata Sonia Bruganelli, la moglie dello showman, che su Instagram ha pubblicato un messaggio commovente rivolto al marito. Nello scatto l’imprenditrice ed ex modella abbraccia il suo Paolo teneramente, sorridendo. “Ogni storia d’amore dovrebbe essere un abbraccio caldo che significa ‘ci sono per te’ – ha scritto – a prescindere dal punto in cui si trova il rapporto stesso. ‘Sono qui per te’ la frase d’amore più bella”.

In tanti hanno commentato il post, fra follower, fan e diversi amici della coppia. Non solo Flora Canto e Niccolò Presta, ma anche Chiara Giordano, Taylor Mega ed Elisabetta Gregoraci. Poco prima Sonia aveva postato la foto di una rosa rossa, scrivendo: “Si potesse non morire”.

L’ultimo periodo non è stato affatto semplice per Bonolis, che da qualche settimana è al centro delle polemiche per l’infortunio di un concorrente, che ora rischia la paralisi, nel corso di Ciao Darwin. Ad aggravare la situazione già difficile un lutto improvviso, di cui ora non sembra disposto a parlare. Per fortuna accanto a lui c’è Sonia Bruganelli, la donna che ha rubato il suo cuore e che, ancora una volta, è pronta a trasmettere forza e coraggio al suo Paolo.

La loro storia d’amore è iniziata nel 1997 dietro le quinte di Tira e Molla, programma di successo di Bonolis. All’epoca lui era all’apice del successo, mentre lei era una modella molto quotata, poi le nozze nel 2002 e una passione che dura ancora oggi.

“Dopo 20 anni Paolo è diventato il mio migliore amico perché sono cresciuta con lui – aveva spiegato Sonia qualche tempo fa -. Mi sono evoluta. Lui tollera il mio carattere. Lui è il più forte, resiste. Viviamo serenamente le nostre singole vite assieme”.