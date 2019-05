Luke Perry, la figlia Sophie gli dedica una scuola in Malawi a due mesi dalla morte

editato in: da

A quasi due mesi dalla morte di Luke Perry, sua figlia Sophie lo ricorda dedicandogli una scuola in Malawi.

Lo scorso 4 marzo l’attore di Beverly Hills 90210 è scomparso all’improvviso a causa di un ictus, lasciando un enorme vuoto nei fan della serie tv, ma soprattutto nei suoi figli, Sophie e Jack, nati dall’amore per Rachel Minnie Sharp. Capelli ricci e un sorriso dolce, la 18enne ha sofferto molto per la morte di Luke, a cui era legatissima e con cui condivideva la voglia di aiutare gli altri.

Sophie infatti lavora come volontaria in Africa e al momento del malore del padre si trovava in missione dall’altra parte del mondo. Pochi giorni dopo l’addio al 52enne, aveva pubblicato su Instagram alcuni scatti che la ritraevano con l’attore, ringraziando tutti per il sostegno e ricordando un papà dolcissimo e tenero.

Oggi sono trascorsi quasi due mesi da quel tragico 4 marzo, Sophie Perry ha ripreso in mano la sua vita dopo il dramma, è tornata in Malawi, ma non ha mai smesso di ricordare suo padre. Non solo foto e frasi, la giovane ha voluto fare un gesto concreto per omaggiare il Dylan di Beverly Hills 90210, dedicandogli una scuola aperta in Africa che aiuterà migliaia di bambini.

Ad annunciarlo è stata lei stessa in un post pubblicato su Instagram in cui appare sorridente e felice di fronte ad un edificio in cui si intravede la scritta “Luke”. “Grazie a tutti coloro che hanno sostenuto il progetto! – ha scritto la giovane -. La nostra prima scuola è finita e non posso dirvi quanto sia orgogliosa ed entusiasta nel vederla aperta. Grazie al mio fantastico compagno Ruben per tutto. Soprattutto per aver lottato per dedicare la scuola a mio padre”.

Nei giorni scorsi Sophie era finita al centro delle polemiche, vittima degli haters del web. In tanti infatti l’avevano accusata di non rispettare il lutto, a causa di alcuni scatti in cui sorrideva. “Non ho intenzione di sedermi nella mia stanza e piangere giorno dopo giorno finché Internet non ritenga opportuno che faccia diversamente – aveva risposto lei -. Sì, sono ferita e triste. Ma ho intenzione di ridere, sorridere e vivere la mia vita normalmente”.