Luigi Berlusconi sposa Federica Fumagalli in estate

editato in: da

Luigi Berlusconi sposa Federica Fumagalli. Secondo le ultime indiscrezioni il figlio più piccolo dell’ex premier e Veronica Lario sarebbe pronto a convolare a nozze con la storica fidanzata. Il matrimonio verrà celebrato la prossima estate e sarà l’occasione per vedere tutta la famiglia Berlusconi riunita. La grande proposta sarebbe arrivata a Natale e i preparativi sarebbero già in corso, con la ristrutturazione della villa di via Rovani di Berlusconi, dove la coppia andrà a vivere.

Federica, esperta in pubbliche relazioni, è legata all’imprenditore da ben nove anni. Prima l’incontro avvenuto alla Bocconi di Milano, frequentata da entrambi, poi un colpo di fulmine e un amore che dura ancora oggi, vissuto l’amore lontano dai riflettori e dai gossip. Una love story cresciuta con il tempo e che presto farà un passo avanti con le nozze.

Qualche settimana fa Luigi aveva smentito la notizia di una gravidanza di Federica Fumagalli, confermando il suo sentimento per la fidanzata, ma escludendo l’arrivo di un nuovo erede in casa Berlusconi. Classe 1988, il figlio minore di Silvio è nato in Svizzera, ad Arlesheim, e ha seguito le orme dell’amato papà. Ha quattro fratelli: Marina e Piersilvio, nati dal primo matrimonio del leader di Forza Italia con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio, Barbara ed Eleonora.

Proprietario di una quota di minoranza nella Fininvest, l’azienda di famiglia, ha scelto di lavorare nel mondo delle startup, investendo in nuove imprese. Schivo e allergico ai gossip, raramente rilascia interviste, ma Berlusconi ha spesso parlato di lui, mostrando tutto il suo orgoglio nei confronti del figlio più piccolo.

“Luigi è intelligente, umile, rispettoso e si fa voler bene dalla gente che incontra”, le sue parole. Nel passato sentimentale di Berlusconi Junior poche love story. La prima importante con Ginevra Rossini, nipote di Salvatore Ligresti, noto imprenditore, poi l’incontro con Federica Fumagalli che presto diventerà sua moglie.