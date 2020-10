Luigi Berlusconi sposa Federica Fumagalli: nozze blindate a Milano

editato in: da

Luigi Berlusconi sposa Federica Fumagalli, sua storica fidanzata, a Milano. Nozze blindatissime per il figlio di Silvio Berlusconi che ha deciso di convolare a nozze con la donna che gli ha rubato il cuore e di cui è innamoratissimo. Da sempre molto discreto e lontano dai riflettori, Luigi ha optato per un matrimonio riservato. Ad annunciare il lieto evento le pubblicazioni che sono apparse sull’Albo pretorio del Comune di Milano.

La cerimonia è stata celebrata in chiesa, alla presenza di pochissimi invitati e della famiglia del giovane imprenditore. Secondo alcune indiscrezioni Silvio Berlusconi non ha presenziato alle nozze, nonostante l’esito negativo del secondo tampone per valutare la positività o meno al Coronavirus. Potrebbe comunque prendere parte al party che si terrà in serata. Riservato e gelosissimo della sua privacy, Luigi Berlusconi è legato da circa dieci anni a Federica Fumagalli. Un amore nato alla Bocconi di Milano, università che frequentavano entrambi, e divenuto da subito molto importante.

Federica, mora, sorriso dolce e passione per la moda, si occupa da sempre di pubbliche relazioni, mentre Luigi Berlusconi è appassionato di finanza. Terzogenito di Silvio Berlusconi e Veronica Lario, dopo il diploma si è laureato alla Bocconi dove, nel 2011 ha conosciuto la sua attuale fidanzata. Per diversi anni ha vissuto in Inghilterra dove ha studiato e lavorato presso la JP Morgan. Fiuto per gli affari e grandi riservatezza hanno reso Berlusconi Jr un imprenditore molto apprezzato tanto da essere citato persino da Forbes.

Luigi e Federica convivono da tempo nella villa in cui Silvio Berlusconi e Veronica Lario hanno vissuto i loro anni più felici prima del divorzio. La coppia ha due pastori tedeschi Uno e Arturo ed è molto affiatata. La Fumagalli non ha mai rilasciato interviste per parlare della sua storia d’amore con Luigi e, nonostante la sua professione e un profilo Instagram, ha sempre protetto la privacy del suo compagno. Le nozze erano state programmate da diversi mesi. Nel Natale del 2019 infatti Luigi, di fronte a tutta la famiglia Berlusconi, aveva chiesto la mano di Federica e lei aveva accettato con entusiasmo.