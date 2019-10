Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli aspettano il loro primo figlio

editato in: da

Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli diventeranno presto genitori.

A svelarlo è il settimanale Gente secondo cui il figlio di Silvio Berlusconi e Veronica Lario a fine gennaio avrà un bambino dalla compagna. I due sono legati da ben otto anni e la giovane sarebbe già nel quinto mese di gravidanza. Riservato e sempre lontano dai riflettori, Luigi Berlusconi è il figlio più piccolo dell’ex premier e leader di Forza Italia.

Classe 1988, è nato in Svizzera, ad Arlesheim, ed è frutto dell’amore fra Berlusconi e Veronica Lario. Dopo il diploma ha studiato all’Università Bocconi di Milano e si è trasferito in Gran Bretagna studiando alla JP Morgan di Londra. Oggi si occupa di investimenti nelle start up e di finanza, un settore che lo tiene lontano dalle luci della ribalta.

Affascinante e schivo, Luigi assomiglia molto a mamma Veronica. Non rilascia spesso interviste e non ha profili Instagram o Facebook. Da otto anni è legato a Federica Fumagalli, conosciuta quando frequentava l’Università Bocconi. Bellissima e in carriera, la giovane milanese fa la PR nei locali più alla moda della capitale meneghina.

Già qualche tempo fa Berlusconi parlando di lui aveva espresso il desiderio di avere un nipote. “C’è Luigi che ancora deve dare vita a dei figli – aveva svelato -. Con i suoi maschietti spero di avere la possibilità di fare una squadra di calcio in casa […]. Luigi è l’ultimo dei miei figli, ha il nome del mio papà – aveva aggiunto -: è intelligente, umile, rispettoso e si fa voler bene dalla gente che incontra”.

Per l’ex premier si tratta del dodicesimo nipote. Marina, la primogenita, ha due figli, Gabriele e Silvio. Piersilvio ha avuto invece tre figli: Lucrezia Vittoria, che si è sposata da poco, ma anche Sofia e Lorenzo, avuti da Silvia Toffanin. Infine Barbara gli ha regalato quattro nipoti ed Eleonora due.