Luciana Littizzetto svela un retroscena su Maria De Filippi

Luciana Littizzetto racconta il rapporto con Maria De Filippi a Raffaella Carrà, svelando alcuni retroscena. La comica è stata ospite di A Raccontare Comincia Tu dove ha svelato alcuni retroscena della sua vita privata a partire dal legame con la moglie di Maurizio Costanzo.

Negli anni fra le due è nata un’amicizia lontano dalle telecamere. “Maria fa troppo ridere – ha raccontato la comica a Raffaella Carrà – è intelligente, spiritosa, autentica e con me è stata gentilissima. Mi ha aiutato in cose personali, così tanto che le sarò grata per sempre. Roba che col lavoro non c’entra nulla”.

La Littizzetto ha confessato di essere diventata madre grazie a un discorso fatto con Maria De Filippi. Era il 2002 quando la conduttrice di Amici prese in affido Gabriele che all’epoca aveva dieci anni e che due anni dopo sarebbe stato adottato ufficialmente da lei e Costanzo. Luciana da tempo ha adottato Jordan e Vanessa, due ragazzi di origine kosovara che le hanno riempito la vita di gioia.

“Tutto è nato da un discorso che feci con Maria De Filippi, in maniera confidenziale, con una spremuta in mano – ha spiegato alla Carrà -. Lei mi raccontò la storia di suo figlio, Gabriele, che era in affido anche lui. E così abbiamo cominciato la pratica”.

La Littizzetto è sempre stata gelosa della sua privacy. Della vita privata dell’attrice si sa poco e niente. Dal 1999 è stata legata a Davide Graziano, musicista ed ex batterista degli Africa Unite, da cui si è separata di recente. Il legame con i figli è fortissimo e Luciana è fiera di loro: “Quello che non ho sono due figli che mi assomigliano – aveva rivelato qualche tempo fa al settimanale Gente -; quello che ho è che ci ho guadagnato, perché sono bellissimi. I figli non sono venuti, non era destino il desiderio di maternità non era così pressante. Ero una donna abbastanza serena e contenta, però all’idea di diventare madre non avevo rinunciato, ho sempre avuto il tarlo dell’affido!”.