Luciana Littizzetto, il rapporto speciale con i figli Jordan e Vanessa

In tv, Luciana Littizzetto è sempre allegra e travolgente. Con le sue battute, la sua ironia e i suoi commenti riesce sempre a strappare un sorriso, spendendosi anche su temi importanti e di attualità. Sulla sua vita privata, invece, è sempre molto riservata. Questa volta però, a Che Tempo Che Fa, ha voluto svelare di più sulla sua vita da madre e sul rapporto speciale che la lega ai figli Jordan e Vanessa.

Luciana Littizzetto, la vita con Jordan e Vanessa

Luciana Littizzetto ha deciso che è arrivato il momento di raccontarsi e di mostrare anche la sua parte più intima. Lo ha fatto attraverso un libro autobiografico, ‘Io mi fido di te. Storia dei miei figli nati dal cuore’, che ha presentato a Che Tempo Che Fa e in cui ha parlato non solo della sua carriera, ma anche di come la sua vita sia cambiata dopo aver preso in affido i suoi figli Jordan e Vanessa quando avevano solo 9 e 11 anni.

Vanessa e Jordan hanno colorato la quotidianità della Littizzetto, tenendola molto impegnata. Il più piccolo dei due, in particolare, è stato anche il più dispettoso e quello che le ha procurato più grattacapi: a scuola, infatti, Luciana è stata più volte chiamata per i guai da lui commessi. A raccontarlo è proprio lei, sempre con il sorriso sulle labbra e l’affetto che traspare dagli occhi.

Con loro, Luciana ha affrontato insomma tantissime avventure, ha riempito la sua vita d’amore e ha superato tantissime paure. All’amico Fabio Fazio ha confessato che i suoi figli non la chiamano mamma se non solo davanti agli estranei, poiché una madre naturale ce l’hanno già.

Non riescono tanto a dire mamma, perché in effetti una mamma naturale ce l’hanno. Non è più un problema, ormai mi sono abituata.

Luciana, come Maria De Filippi le ha cambiato la vita

Ma cosa l’ha convinta a scegliere la via dell’affido? A quanto pare l’amica Maria De Filippi, che già aveva vissuto questa esperienza con il figlio Gabriele e che, parlandogliene con estremo entusiasmo, l’ha convinta ad intraprendere questo percorso. E, ora, con il suo racconto, la Littizzetto vorrebbe sensibilizzare proprio sull’argomento.

È un gesto di generosità assoluta. […] . È diverso dall’adozione perché non so cosa succederà, non so se tornerai alla tua famiglia d’origine o rimarrai con me, però intanto io ci sono.

Luciana, con le sue parole, non ha messo in risalto solo la sua forza e l’amore profondo che la lega a Vanessa e Jordan, ma ha anche fatto luce su un argomento forse talvolta poco trattato, ma che potrebbe rendere felici tantissime famiglie.