Luciana Littizzetto prende in giro la D’Urso: blackout in studio

editato in: da

Luciana Littizzetto prende in giro Barbara D’Urso e fa i conti con un blackout durante Che tempo che fa. L’ultima puntata dello show Rai con Fabio Fazio è stata piuttosto movimentata, complice un contrattempo e diversi problemi tecnici.

Tutto è iniziato quando la Littizzetto è arrivata in studio. La comica ha iniziato il suo monologo, come di consueto, ma poco dopo l’audio è saltato. “Questo è quello che fa lei” ha ironizzato Fazio. Quando finalmente il microfono ha ripreso a funzionare, Luciana ha detto: “Secondo me, io ho bisogno di avere delle luci migliori in faccia. Ho bisogno di luci più potenti. Voglio che mi mettiate le luci di Barbara D’Urso”.

“Io voglio quella roba lì – ha esclamato la Littizzetto a Fabio Fazio -. La bellezza di una donna non dipende solo dal trucco, ma soprattutto dalle luci. Alla mia parola d’ordine, mettetemi delle luci belle cariche, voglio essere brasata come un’aletta di pollo. La parola d’ordine è ‘Rompete le rughe'”.

Poco dopo la luce è saltata e la comica ha immediatamente commentato: “Ma veramente è saltata anche la luce? Secondo me ci sabotano”. Inizialmente molti hanno pensato si trattasse di una gag, ma Fazio ha acceso il cellulare e ha cercato di illuminare la stanza.

“Sei tu che mi vuoi oscurare, p***a – ha tuonato Luciana -. C’è qualcuno che ha una pila dei cinesi per caso?”. In seguito la luce è tornata e la comica ha ripreso il suo monologo.

Non è la prima volta che la Littizzetto cita nei suoi monologhi Barbara D’Urso, divertendo il pubblico, ma anche la conduttrice. Qualche tempo fa, sempre in una puntata di Che tempo che fa, Luciana aveva imitato lo speaker di Live – Non è la D’Urso. Il video esilarante era stato postato sulle Stories di Instagram anche dalla presentatrice che aveva commentato divertita scrivendo: “La amo!”.