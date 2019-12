Littizzetto, dopo l’operazione scherza su Instagram. E i vip le fanno gli auguri

editato in: da

Dovevamo aspettarcelo, in fondo fa parte di lei: Luciana Littizzetto è un concentrato di brio e ironia che riesce a resistere agli urti, persino a quelli che le rompono – letteralmente – le ossa. A dimostrarlo è la sua ultima foto su Instagram, dove riesce a ironizzare sul nuovo “accessorio” datole in dotazione: il gesso.

Ebbene sì: per chi si fosse perso i capitoli precedenti, il 2019 si è concluso in maniera un po’ disastrosa per la comica torinese, che con una prima fotografia su Instagram aveva annunciato ai suoi follower di aver fatto “un volo in strada”. Qualcosa di più di una semplice caduta, dato che le ha causato la rottura della rotula e una lesione al polso.

Con una seconda fotografia la Littizzetto si è fatta poi riprendere dopo l’operazione. E i toni da lei usati erano già più in linea con il suo carattere: la didascalia recitava infatti “Gnocca da paura ma operazione ok”. Un modo divertente per commentare l’avventura in sala operatoria, andata fortunatamente a buon fine.

Per l’ultimo giorno del 2019 la comica torinese non si è risparmiata con un nuovo aggiornamento condito da tanta ironia: una nuova foto la ritrae con il sorriso stampato in viso, braccio fasciato e gamba ingessata. La didascalia recita:

Che stacco di coscia eh? Sto bene col gessato?

Insomma, di certo l’incidente non ha danneggiato l’umorismo della comica torinese, storica spalla di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. E per lei, sui social, è arrivata una pioggia di auguri da parte dei suoi amici vip: “Auguri stupenda ragazza. Un abbraccio”, scrive Cristiano Malgioglio, mentre Paola Barale la incoraggia con emoji e cuoricini.

Già precedentemente, Luciana aveva ricevuto il sostegno di Michelle Hunziker e gli auguri ufficiali da parte dello staff di Che Tempo Che Fa. Il peggio, comunque, è passato. E siamo sicuri che molto presto Lucianina sarà di nuovo pronta a tornare alla carica, pungente come al solito.