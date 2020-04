Luca Onestini e Ivana Mrazova separati. Lei svela su Instagram: “Non posso tornare in Italia”

editato in: da

Luca Onestini e Ivana Mrazova stanno vivendo separati queste settimane, come racconta la modella su Instagram. L’ex gieffina infatti poco prima dell’emergenza sanitaria si era recata in Repubblica Ceca per fare visita alla sua famiglia. In seguito, a causa delle disposizioni del Governo, non è più riuscita a tornare in Italia.

Un amore, quello fra Ivana e Luca, nato al GF Vip e continuato lontano dai riflettori. All’epoca del reality, l’ex tronista di Uomini e Donne era legato a Soleil Sorge, ma lei lo lasciò, preferendogli un altro protagonista dello show di Maria De Filippi: Marco Cartasegna. Lui trovò conforto fra le braccia della Mrazova, ma la love story venne svelata solo dopo la fine dello show.

Da tempo la coppia convive a Milano e non ha mai nascosto la volontà di formare una famiglia. Da marzo, Ivana e Luca sono divisi e la lontananza pesa, come ha svelato proprio la modella che su Instagram si è sfogata, svelando di non riuscire a tornare in Italia.

“Ho appena scritto un’email all’ambasciata italiana perché al telefono non mi hanno risposto, quindi vediamo cosa mi risponderanno – ha raccontato la modella, confidandosi con i fan -. Io comunque continuerò a informarmi il più possibile anche se qua le cose cambiano tutti i giorni. Nessuno capisce bene cosa si può fare e cosa no e a quali condizioni”.

“L’unica cosa che so è che non ci sono voli – ha aggiunto -, quindi col volo non posso tornare. Quindi l’unica possibilità rimasta sarebbe la macchina ma anche qui devo capire che cosa serve per poter ritornare, visto che devo attraversare tre stati diversi: Germania, Austria e Svizzera. Magari alle frontiere hanno diverse richieste e quindi devo capire questo”.

“Spero che questo passerà il prima possibile – aveva scritto su Instagram qualche tempo fa Ivana -. Mi manchi ogni giorno sempre di più. Amor Vincit Omnia”. Luca aveva risposto immediatamente: “Passerà Amore Mio, poi sarà tutto ancora più bello”.