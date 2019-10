Luca Onestini contro Elenoire Casalegno per il gossip su Pechino Express

editato in: da

Botta e risposta sui social fra Luca Onestini ed Elenoire Casalegno a causa di un gossip su Pechino Express. Il reality targato Rai sta per partire, ma il cast non è ancora stato annunciato, per questo impazza il toto-nomi. Chi prenderà parte alla nuova edizione dell’adventure game? Secondo quanto svelato dalla modella, l’ex tronista di Uomini e Donne avrebbe rifiutato per evitare di perdere i soldi guadagnati grazie a Instagram.

La rivelazione è arrivata nel corso del programma Vite da Copertina, condotto con Giovanni Ciacci. Eleonora ha raccontato: “Luca non ci sarà e il motivo è il seguente: perché non voleva stare lontano dai social network per un mese, per una questione di guadagni”. Le parole dell’ex gieffina hanno causato la reazione di Onestini che su Instagram ha replicato in modo piuttosto duro al gossip.

“Dovete sapere che in questo settore c’è anche tanta gente che non è per nulla professionale – ha detto il fidanzato di Ivana Mrazova, parlando della Casalegno -, ad esempio la signora in questione. La prima regola quando si fa un lavoro attraverso un mezzo di comunicazione è quello di documentarsi. Lei si vede che non l’ha fatto per niente. Ha detto solo delle ‘tonterias’ e ha fatto una figura di m***a, direbbero gli spagnoli”.

La replica di Elenoire non è tardata ad arrivare e la presentatrice ha affermato anche che potrebbe ricorrere alle vie legali. “Ah, le contraddizioni! – ha detto a Gossipblog -. A volte nascono e proliferano all’interno di una frase di poche parole un po’ sgrammaticata. Certi signori, attraverso le contraddizioni, si permettono di dare giudizi affrettati quasi a nascondere le proprie indecisioni”.

“Sarebbe meglio spiegare senza agitarsi troppo – ha aggiunto Elenoire riferendosi a Luca Onestini -, il motivo di una scelta lavorativa, senza usare offese e parolacce che spesso tradiscono nervosismo. La notizia riportata in trasmissione non conteneva insulti, offese, parole volgari, e tantomeno giudizi professionali. Nel video dal signore postato – ha concluso -, lo stesso dichiara di essere una persona che se ne frega, e che fa il superiore; scomodando Honore’ de Balzac, scrittore all’avanguardia, potrei così concludere: ‘La malattia del nostro tempo è’ la superiorità. Ci sono più santi che nicchie’. Buona vita a tutti, anche al signore”.