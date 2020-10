Luca Argentero a Domenica In: L’Italia ha un “nuovo Montalbano”

editato in: da

Luca Argentero, le tenere foto di famiglia su Instagram

Ospite da Mara Venier a Domenica In, Luca Argentero è arrivato in splendida forma e non ha negato di star vivendo un periodo molto felice della sua vita. Da pochi mesi, infatti, è diventato padre di una splendida bambina – Nina Speranza – data alla luce da sua compagna Cristina Marino.

Luca e Cristina si sono incontrati quasi per caso sul set di un film, e proprio l’attore ha ammesso che è così che nascono le grandi storie d’amore, grazie alle “sliding doors”, quelle coincidenze a cui non puoi sottrarti, e ha dichiarato:

Cristina è una delle fortune più grandi che mi poteva capitare



I due nomi scelti per la loro bambina sono un chiaro omaggio alle nonne della coppia, “I nonni sono importanti nella conduzione di una famiglia e volevamo sentirli su Nina” ha spiegato Argentero.

Luca Argentero ha cominciato a fare l’attore quasi per caso, grazie all’intuito e alla sensibilità del regista Ferzan Ozpetek, che con il ruolo nel film del 2007 in Saturno Contro: “Mi ha dato un’opportunità per cui non finirò mai di ringraziarlo”. Luca ha alle spalle già 15 anni di carriera ininterrotta, e si è preso una pausa solo ora per godersi la famiglia che sta costruendo in concomitanza dello stop imposto dalla situazione di emergenza sanitaria che tutti i settori, compreso quello dello spettacolo, stanno vivendo.

Protagonista di “DOC – nelle tue mani”, la serie promette di diventare un grande successo nazionale, Luca ha raccontato che la gente lo ferma per strada e lo chiama Doc, segno tangibile del successo che questa serie per la televisione ha avuto fin dalle prime puntate. La vicenda racconta la storia del professore Pierdante Piccioni – ex primario del Pronto Coccorso a Codogno e Lodi con una vicenda personale molto intensa- e si vocifera già di una seconda serie, con la speranza che tutti gli addetti ai lavori possano tornare all’opera quanto prima.

Luca Argentero ha così scherzato, augurandosi di diventare il nuovo volto più amato dalle famiglie italiane e di ereditare un ruolo di grande importanza nel panorama delle serie per la televisione: il nuovo Montalbano d’Italia, è questa la definizione che la Venier ha trovato per descrivere al meglio il fenomeno di “DOC – nelle tue mani” e il futuro, sicuramente ancora più brillante, di Luca.