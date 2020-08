Luca Argentero, le dolcissime parole su Instagram per figlia Nina Speranza

editato in: da

Luca Argentero, le tenere foto di famiglia su Instagram

Quanto cambia la vita, quando arriva un figlio? Tanto, tantissimo. E non solo a livello di abitudini, ma anche e soprattutto a livello di emozioni e sensazioni, come dimostra Luca Argentero. L’attore e sex symbol è un papà sempre più felice e innamorato. Il suo cuore è tenuto in ostaggio da Nina Speranza, la bimba avuta dalla compagna Cristina Marino.

Luca e Cristina erano già una coppia esemplare. Si erano incontrati quando il matrimonio di lui con Myriam Catania era già finito e, poco alla volta, è nato un amore denso di complicità, stima, rispetto e bellezza. Questo a dispetto della differenza d’età e di coloro che sostenevano che sarebbe durata poco.

Alla fine del 2019, la gravidanza: i due lo hanno annunciato su Instagram, carichi di felicità. Da quel momento tutti gli istanti della dolce attesa che la coppia ha deciso di condividere sono stati un vero e proprio inno all’amore, culminato proprio con la nascita della loro bimba, Nina Speranza.

L’emozione che li ha travolti è stata enorme e se Cristina è stata più riservata, Argentero non ha invece perso occasione per raccontare la sua esperienza da papà, fatta di nuove certezze, di sentimenti mai provati prima e di stupore nei confronti della meraviglia della vita.

Uno stupore che sembra rinnovarsi costantemente, come si può notare dall’ultima foto pubblicata su Instagram dall’attore. Uno scatto che lo riprende su un’amaca insieme alla piccola, accompagnato da queste tenerissime parole:

Ho incontrato una ragazza interessante, ci siamo fermati a parlare un po’, dice di essere felice…

La foto mostra Argentero sorridere e guardare la bimba con gli occhi fissi nei suoi e farle “scudo” con le sue mani, per tenerla al sicuro. Un’immagine forte e bellissima, che la Marino non poteva esimersi dal commentare:

Cosa più bella non c’è!

Così ha scritto Cristina. E in effetti, il quadro è talmente idilliaco da far sorridere anche chi finisce su questa foto per puro caso. Non resta che augurare a questa famiglia così tenera tutta la felicità del mondo e di godersi ogni istante di queste sensazioni, irripetibili e uniche nel loro genere.