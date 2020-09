Luca Argentero, la dedica dolcissima su Instagram per la figlia Nina Speranza

editato in: da

Cristina Marino e Luca Argentero: la prima estate da genitori con Nina Speranza

Luca Argentero sorprende i fan di Instagram con una dedica dolcissima per la figlia Nina Speranza. L’attore è pazzo d’amore per la sua primogenita, nata dal legame con Cristina Marino. Sui social ha postato una foto in cui gioca con la piccola. “Schermaglie amorose”, ha commentato, con un sorriso che lascia poco spazio ad altri commenti e che ha emozionato i tantissimi follower dell’attore.

L’attore torinese è al settimo cielo: finalmente ha realizzato il sogno di diventare papà e non passa nemmeno un minuto lontano da sua figlia. Nina Speranza è arrivata pochi mesi fa, in pieno lockdown, ma ha già riempito di un amore immenso la vita dei suoi genitori. Luca Argentero è stato legato per oltre dieci anni a Myriam Catania. Dopo il divorzio dall’attrice, che presto sbarcherà al GF Vip, ha iniziato una relazione con Cristina Marino, esperta di fitness e collega, conosciuta sul set di Vacanze ai Caraibi.

La loro storia, inizialmente molto discussa a causa della differenza d’età, è cresciuta lontano dai riflettori, diventando ogni giorno più importante, sino alla scelta di avere un figlio. “Mi piacerebbe averne tre di figli – aveva rivelato qualche tempo fa Cristina al settimanale Gente -. Sono giovane e ho tutto il tempo. Se fosse per Luca, che è un entusiasta, metteremmo al mondo un’intera squadra di calcio. Veniamo entrambi da famiglie i cui genitori sono ancora innamorati dopo tanti anni. Credo che questo esempio sia fondamentale nel costruire una coppia duratura: io e lui condividiamo gli stessi interessi e ci divertiamo senza litigare mai. Luca è, prima di tutto, il mio migliore amico”.

“Non pensavo si potessero raggiungere apici di felicità così grandi – aveva invece svelato Luca, ospite di Alessandro Cattelan-. Lo so sembra retorico quando senti gli altri che te lo raccontano, ma è veramente così“. Fra una risata e tanto orgoglio, l’attore aveva affermato che la piccola Nina Speranza assomiglia moltissimo a lui: “A quanto pare assomiglia un po’ di più a me“, aveva detto.