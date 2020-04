Luca Argentero, Cristina Marino ammette su Instagram: “Sono gelosa”

editato in: da

Una delle coppie più amate dello spettacolo, Luca Argentero e Cristina Marino, si è confessata su Instagram, durante una lunga diretta dal casale in Umbria, nella villa a Città della Pieve, dove sta trascorrendo la quarantena.

I due stanno vivendo un periodo di grande felicità, tra gioie e soddisfazioni: sono in attesa di una bambina che nascerà a maggio. E poi l’attore sta trascorrendo un momento d’oro, grazie al grande successo della fiction di cui è protagonista, Doc – Nelle tue mani.

Nonostante Luca e Cristina siano riservati, hanno deciso di condividere alcune delle loro grandi emozioni, che hanno voluto raccontare durante la diretta social: l’attore e l’influencer hanno parlato del loro rapporto e di come si sono conosciuti.

Il loro primo incontro è avvenuto a Santo Domingo, sul set di Vacanze ai Caraibi, cinque anni fa: “Io dovevo partire – ha detto la Marino – mi hanno sbagliato il volo, proprio come in Sliding Doors. Non lo avrei mai incontrato. Mi hanno detto ‘Guarda, devi partire domani’. La sera arrivava Luca, io sarei dovuta partire il pomeriggio di quel giorno, casualmente abbiamo quindi cenato insieme ed è nata così”.

Tutto è cominciato da lì, anche se per l’attore era momento delicato, data la crisi con l’ex moglie Myriam Catania. Nonostante le critiche – tra di loro ci sono ben 13 anni di differenza – Argentero e la Marino hanno dimostrato che il loro è un grande amore, solido e forte.

E adesso che sta arrivando la loro bambina, sono al settimo cielo. L’attore ha confessato: “Caratterialmente vorrei che assomigliasse al papà, fisicamente alla mamma”, e la compagna ha confermato ai follower che effettivamente l’uomo “ha un carattere più bello” del suo.

Poi è stato inevitabile finire a parlare di gelosia, che nel loro rapporto c’è sempre stata: “Cristina è gelosa. Anche io sono geloso. Come si fa a non esserlo?”, ha dichiarato l’attore, mentre lei annuiva. Durante la diretta, tra le chiacchiere e le domande dei fan, Cristina ha rivelato, scherzando: