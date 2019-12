Luca Argentero, Cristina Marino è incinta: gli auguri dei vip su Instagram

editato in: da

Luca Argentero e Cristina Marino diventeranno presto genitori. L’attore e l’esperta di fitness hanno annunciato la gravidanza su Instagram con un post dolcissimo. Nell’immagine l’ex star del Grande Fratello stringe la mano della compagna e sorride toccandole la pancia. “Io e te…diventiamo tre!” si legge accanto allo scatto che è stato condiviso da entrambi.

La notizia ha emozionato non solo i fan, ma anche tantissimi amici vip che hanno voluto esprimere felicità e affetto per la coppia su Instagram. Il post è stato preso d’assalto da attori, influencer, modelle e cantanti, che hanno pubblicato un pensiero per Cristina e Luca. “Auguri che meraviglia!” ha scritto Valentina Bellè, mentre Federico Russo, Denise Tantucci, Flavia Pennetta e Sabrina Paravicini hanno postato faccine sorridenti e cuoricini.

“Congratulazioni, sono tanto felice per te”, il commento di Chiara Giordano, ex moglie di Raoul Bova e amica di Luca Argentero. Raz Degan ha invece pubblicato un cuore rosso e una bottiglia di champagne, mentre Massimiliano Varrese, attore e star di Amici Celebrities, ha scritto: “Tanti auguri di cuore Luca a voi”.

“Ma che bello! La vostra felicità è contagiosa”, le parole di Monica Leofreddi, mentre Ana Laura Ribas ha esultato: “Congratulazioni a voi!”. A fare gli auguri alla coppia anche tante amiche di Cristina Marino. “Oddio che bello congratulazioni!”, ha scritto Valentina Vernia, compagna di Alberto Urso, mentre Alessia Reato non è riuscita a trattenere la gioia: “Ma che meravigliaaaaaaa!!!!! Congratulazioni!”.

Non sono mancati nemmeno gli auguri di Andrea Delogu, Eva Riccobono, Costanza Caracciolo, Marica Pellegrinelli, Melissa Satta, Roberta Pitrone, Giulio Berruti, Beatrice Valli ed Eleonora Pedron. Infine le parole di Alessia Ventura, showgirl, ma soprattutto cugina di Luca Argentero: “Piango dalla gioia – ha scritto -. Sono felicissima per voi”.

L’attore 45enne non aveva mai nascosto la volontà di avere un figlio dalla compagna Cristina. Un amore, il loro, nato sul set di Vacanze ai Caraibi nel 2015 quando il matrimonio di Argentero con Myriam Catania era ormai finito. Tredici anni di differenza non avevano impedito ai due di innamorarsi e di costruire una love story che è continuata lontano dai riflettori, crescendo e diventando sempre più forte sino alla decisione di allargare la famiglia.