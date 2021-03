Argentero e Marino, genitori innamorati: le dolci foto della piccola Nina

editato in: da

Luca Argentero e Cristina Marino, dall’incontro sul set alla figlia Nina: storia di un amore

Luca Argentero e Cristina Marino sono una coppia innamoratissima, soprattutto della piccola Nina Speranza. Sebbene siano genitori molto riservati, entrambi hanno deciso di condividere su Instagram alcune dolcissime foto della figlia scattate durante una bella passeggiata al parco.

Basta davvero poco per far sciogliere il cuore dei fan e la dolce Nina Speranza è semplicemente irresistibile. Luca Argentero ha condiviso in particolare uno scatto in cui si vede la splendida compagna Cristina Marino seduta sul prato, mentre il sole le bacia dolcemente i biondi capelli. Davanti a lei (rigorosamente di spalle, per non mostrarne il volto) la piccola Nina Speranza con un tenerissimo berretto con le orecchie da orsetto.

Anche Cristina Marino, quasi contemporaneamente, ha voluto condividere con i suoi follower qualche momento felice in compagnia della figlia. Sul suo profilo ha fatto capolino uno scatto che mostra la dolcissima mano di Nina Speranza che gioca con i petali di una piccola margherita, che la sua mamma tiene amorevolmente tra le mani. È proprio il caso di dire che sia sbocciata la primavera per la novella famiglia, felice come non mai.

Poche, semplici ma splendide parole quelle di Argentero a didascalia del post di Instagram: “Paradiso in terra”. Ed è chiaro che da compagno e papà si stia godendo uno dei momenti più felici della sua vita. Ha al suo fianco la donna che ama e che presto sposerà, dopo quattro anni di relazione sempre più solida e forte. Del resto l’attore non perde mai occasione per tessere le lodi della propria compagna, proprio come ha fatto ospite di Silvia Toffanin a Verissimo poco prima dello scorso Natale. “La vita da papà è meravigliosa perché c’è una mamma come Cristina, altrimenti non sarebbe la stessa cosa” – aveva dichiarato in quell’occasione – “Il segreto è lei. È una donna meravigliosa e una mamma fantastica”.

Cosa volere di più? Ma naturalmente le nozze, che la stessa Cristina Marino ha annunciato appena pochi giorni fa in un emozionante video condiviso nelle sue stories di Instagram. I preparativi sono già iniziati, perciò non è da escludere che la cerimonia (intima, com’è nel loro stile) si possa tenere a breve. L’ultimo tassello che si aggiungerà a questa bellissima favola, soprattutto per amore della piccola Nina Speranza. Una bambina fortunata, con due genitori innamorati e che hanno occhi solo per lei.