Argentero-Marino, amore a gonfie vele dopo la nascita di Nina: le dolci parole di Cristina

Per Luca Argentero e Cristina Marino è un momento davvero unico: lo scorso maggio l’attore e la star di Instagram sono diventati genitori di Nina Speranza, la loro prima figlia. La loro relazione procede a gonfie vele, tra la complicità del loro amore e l’entusiasmo dell’avventura più bella della loro vita, quella con la loro piccola.

Su Instagram i due mostrano una grande intesa, anche lasciandosi commenti dolcissimi: tra i cuori sotto ogni scatto, la Marino ha anche scritto “Amore mio bellissimo”, lasciando intendere che i due sono innamorati ancora come il primo giorno.

Nelle storie poi la fitness influencer ha dedicato parole tenere al suo compagno e alla sua bambina, raccontando ai suoi follower una parte della loro quotidianità:

Luca e Cristina infatti, hanno scelto di non avere una tata, ma di occuparsi da soli della loro piccola, fortemente voluta e desiderata. La coppia ha anche deciso di allontanarsi dal caos della città e di vivere questa esperienza in totale serenità:

Abbiamo scelto di passare, soprattutto per lei, anche gli ultimi mesi di gravidanza e questo periodo in mezzo alla natura. Abbiamo la fortuna di avere una casa lontana dalla città e cerchiamo di stare qui il più possibile, per far star bene lei, per farle respirare aria buona e per godercela al massimo.