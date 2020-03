Chi è Louis Garrel, l’ex di Valeria Bruni Tedeschi

editato in: da

Louis Garrel, classe 1983, è uno dei volti più famosi e apprezzati del cinema internazionale. Nato a Parigi il 14 giugno dell’anno sopra ricordato, è figlio d’arte. Suo padre è il regista Philippe Garrel. La madre, invece, è l’attrice Brigitte Sy. La sua carriera inizia molto presto con un ruolo nel film Les Baisers de secours, pellicola diretta dal padre uscita nel 1989.

Nel corso dell’adolescenza segue corsi di recitazione a scuola e, nel 2004, si diploma al Conservatorio Nazionale Superiore di Arte Drammatica a Parigi. Nello stesso anno arriva per lui la consacrazione alla fama grazie a The Dreamers – i Sognatori, il penultimo film del grande Bernardo Bertolucci.

Tra le altre pellicole che lo hanno visto presente nel cast tra il 2004 e il 2007 è possibile citare Ma mère, Les chansons d’amour, Le Belle Personne. Nel 2016, invece, gli amanti del cinema hanno potuto apprezzare il suo talento in Planetarium, film in cui ha diviso il set con Natalie Portman. Tra i suoi ultimi lavori come attore è possibile citare il film Piccole Donne, pellicola diretta da Greta Gerwig nella quale interpreta il ruolo del Professor Friedrich Bhaer, marito di Jo March.

Quando si parla della carriera di Louis Garrel, è impossibile non chiamare in causa anche il suo impegno come sceneggiatore e regista. Nel 2015 e nel 2018, Garrel ha infatti scritto e diretto i cortometraggi Due Amici e L’Uomo Fedele.

Cosa si può dire della sua vita privata? Che per 5 anni è stato legato a Valeria Bruni Tedeschi. La coppia nel 2012 ha adottato la piccola Céline, una bimba di origine canadese. Fondamentale è ricordare che Garrel ha recitato anche in due film diretti dalla ex compagna, le pellicole Acrtrices e Un Castello in Italia.

Nel 2015, Garrel ha iniziato una relazione con Laetitia Casta. L’attore e la bellissima collega corsa sono convolati a nozze a sorpresa il 10 giugno 2017 con una cerimonia civile celebrata a Lumio, il piccolo centro urbano dove la Casta è cresciuta. Tornando un attimo ai dettagli della carriera è importante citare che Louis Garrel – non presente su Instagram e in generale poco amante dei social network – ha vinto il César Award nel 2006 per il film Les Amants Réguliers.