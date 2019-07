Lorenzo Battistello svela il dramma dopo il GF: il post su Instagram

editato in: da

L’ex gieffino Lorenzo Battistello rivela al pubblico di aver combattuto, e vinto, la difficile battaglia contro la malattia.

Dopo essersi allontanato dalle scene televisive, il concorrente della prima edizione del reality di Canale5 racconta di aver trascorso gli ultimi mesi impegnato nella lotta contro un tumore maligno. E lo fa pubblicando un commovente post su Instagram, accompagnato da una foto in cui si mostra invecchiato grazie a FaceApp.

Un’immagine che non vuole seguire la tendenza social del momento, ma che cela anzi un messaggio più profondo. Quante volte, come spesso accade a chi si trova a dover combattere un cancro, Lorenzo Battistello avrà pensato di non potersi mai vedere invecchiare?

Una paura forte, che l’ex concorrente del GF racconta così: “8 mesi fa mi hanno tolto un tumore maligno che avevo dentro di me, 8 mesi fa non sapevo se sarei invecchiato o no, 8 mesi fa vedevo la fine mentre adesso vedo l’ inizio… Quindi lasciatemi divertire guardandomi da vecchio perché 8 mesi fa non sapevo se mi sarei visto dal vivo oppure no…”.

Così Lorenzo Battistello, che ha vissuto questi mesi lontano dai riflettori, ora esce allo scoperto e annuncia ufficialmente di aver vinto la sua personale battaglia contro il cancro. Merito della sua forza di volontà, certamente, ma anche della prevenzione costante, che gioca un ruolo fondamentale in questa malattia.

Con parole semplici e dirette, l’ex gieffino lancia un messaggio importante ai suoi follower (e non solo), invitandoli a controlli periodici del proprio stato di salute, così da potersi assicurare di vedersi invecchiare senza (troppe) preoccupazioni: “Questo mio messaggio lo scrivo perché vorrei stimolare le persone a fare prevenzione, a controllarsi perché tutto si può curare se preso in tempo”.

E Lorenzo Battistello ne è la perfetta dimostrazione. Otto lunghi mesi impegnato in cure e terapie che lo hanno reso nuovamente sano. Una battaglia difficile, che si può e si deve combattere, sia per se stessi sia per chi ci sta attorno: questo il messaggio forte e commovente dell’ex gieffino, che ha trovato in sé la forza per gridare “io ce l’ho fatta e, come me, potete farcela anche voi”.