Lorena Bianchetti si commuove a Io e Te e parla della figlia Estelle. La conduttrice è stata ospite della trasmissione condotta da Pierluigi Diaco per raccontare la sua carriera, ma anche l’emozione di diventare mamma. Di fronte a un video che svelava i suoi successi in televisione, fra programmi tv, esclusive e ospitate, Lorena si è lasciata andare alla commozione. “Sono figlia di artigiani e questo lavoro è un lavoro artigiano”, ha spiegato.

“Sei una maestrina anche nella vita privata o c’è anche una piccola parte rock and roll?”, ha chiesto il conduttore e di fronte alla domanda di Diaco, Lorena non ha avuto dubbi: “Non sono una maestrina. Sono una persona seria, onesta nel mio lavoro. Non mi piacciono le scorciatoie, voglio meritare tutto quello che ho nel bene e nel male. Sono molto rock and roll. Da piccola ero una piccola peste. La prepotenza non mi piace”. Pierluigi Diaco ha poi ricordato alcuni gossip circolati sul conto della Bianchetti riguardo il suo legame con il Vaticano. “Quando fu detta questa cosa mi ferì l’intenzione ovvero quello di sminuire un percorso che era stato fatto con umiltà e studio. Non permetto a nessuno di togliermi il sorriso dell’anima”, ha spiegato lei.

Oggi la Bianchetti è felice insieme alla piccola Estelle, la figlia nata nel marzo del 2019 e frutto del suo amore per Bernardo De Luca, chef e imprenditore. “Ogni istante con lei è incanto infinito”, ha confessato la conduttrice. Per Lorena diventare mamma a 45 anni è stata una gioia immensa che ha condiviso con l’uomo della sua vita. Riservato e da sempre lontano dai riflettori, qualche tempo fa Bernardo aveva raccontato il giorno del parto sulle pagine del settimanale Chi, descrivendo l’emozione provata il giorno della nascita di Estelle. “Diventare papà è un’emozione fortissima, potente – aveva detto – […] Con Estelle è solo istinto, in un attimo ti ritrovi ad essere papà. Siamo stati mano nella mano. A un certo punto Lorena si è girata e mi ha detto ‘Non mi guardare sennò piango’ e io avevo il volto inondato di lacrime”.