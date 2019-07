Lorella Cuccarini alla conduzione de “La vita in diretta”. Ed è sfida con la D’Urso

editato in: da

Lorella Cuccarini sarà la nuova conduttrice de La vita in diretta, il programma pomeridiano di Rai1 che si contenderà gli ascolti con Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso. Ed è subito sfida tra le due Signore della televisione.

Manca ancora più di un mese all’inizio delle nuove programmazioni autunnali, eppure l’atmosfera sembra essere già calda. La decisione di riportare la showgirl in televisione ha infatti scatenato non poche polemiche, a partire dalle dure critiche di Heather Parisi, che ha accusato la collega di essere tornata in Rai soltanto per le sue scelte politiche. Ma la diatriba tra le due ex ballerine, che oramai sembra essersi consumata, è nulla in confronto alla forte rivalità che si è scatenata tra la Cuccarini e la D’Urso in queste ore.

In una recente intervista al settimanale Nuovo Tv, Lorella ha lanciato un vero e proprio guanto di sfida alla conduttrice di canale5, dichiarando di non temere in alcun modo la rivalità con la collega: “Se temo questa sfida? No, l’ho già avuta come competitor nei miei ultimi tre anni a Domenica In: ce la siamo cavati bene all’epoca, quindi confido di riuscire anche questa volta”.

Decisa e sicura di sé, la Cuccarini sembra essere più che certa del successo della nuova edizione de La vita in diretta, che condurrà a fianco del giornalista Alberto Matano, con cui ha dichiarato di avere una “grande sintonia”. Insomma, la showgirl è certa di voler prendere parte ad un programma serio e ben costruito, che possa affrontare non solo tematiche di cronaca e politica, ma anche storie legate al sociale. Forte di questo, non si è certo risparmiata una frecciatina velenosa a Barbara D’Urso: “Non inseguiremo quel tipo di televisione, avremo il nostro stile”.

Cosa avrà voluto dire Lorella con queste parole? Avrà cercato di screditare il programma della conduttrice Mediaset oppure semplicemente alimentare l’atmosfera di sfida che precede la programmazione televisiva autunnale? Qualunque sia stato il suo intento, una cosa è certa: a settembre, tra le due Signore della televisione, ne vedremo delle belle. Nel frattempo, arriverà una risposta da parte di Barbara D’Urso?